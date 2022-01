Corona: Impfpflicht im Bundestag ++ Hausärzte warnen vor Omikron-Kollaps

Hausärzte warnen vor Praxisschließungen wegen Omikron

Das RKI meldet erstmals über 150.000 Neuinfektionen an nur einem Tag

Karl Lauterbach will die Verkürzung des Genesenenstatus EU-weit umsetzen

Die Polizei musste eine von der AfD initiierte Demo vor dem Haus von Sachsens Gesundheitsministerin unterbinden

Die Impfpflicht ist im Bundestag heftig debattiert worden

Hessen und Baden-Württemberg verzichten künftig auf die Luca-App

Berlin. Die Unklarheit über die allgemeine Impfpflicht sorgt in der Pandemie zunehmend für Unmut. Dass sie noch im ersten Halbjahr eingeführt wird, ist zurzeit nicht mehr besonders wahrscheinlich. Am Mittwoch beschäftigte sich der Bundestag in einer Orientierungsdebatte mit dem Thema. Einen Gesetzentwurf hat die Ampel-Koalition aber noch nicht vorgelegt, was vor allem in den Reihen der Opposition für heftige Kritik sorgt.

Die Fallzahlen explodieren dank der Omikron-Variante auch weiterhin. Am Mittwoch meldete das Robert Koch-Institut mehr als 150.000 Neuinfektionen an einem Tag. Eine Trendwende zeichnet sich nicht ab. Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick

Corona-News von Mittwoch den 26. Januar: Lauterbach will verkürzten Genesenenstatus europaweit umsetzen

22.17 Uhr: Im Streit um die Verkürzung des Genesenenstatus nach Corona-Infektionen in Deutschland hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Drei-Monats-Frist verteidigt und will sich um Umsetzung auch auf europäischer Ebene bemühen. "Wir werden in Kürze erneut versuchen, die drei Monate auch auf europäischer Ebene umzusetzen", sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend im ZDF-"heute journal". "Nach drei Monaten kann sich derjenige, der schon mit der Delta-Variante infiziert war, erneut mit der Omikron-Variante infizieren. Somit sind die drei Monate wissenschaftlich richtig", betonte Lauterbach.

Die EU-Staaten hatten sich am Dienstag darauf verständigt, dass sich Reisende innerhalb der Union ohne weitere Auflagen frei bewegen können sollen, wenn sie einen gültigen Impf-, Test- oder Genesenennachweis vorlegen. Beim Genesenennachweis wird hier eine Gültigkeit von 180 Tagen genannt, also sechs Monate. In Deutschland war der Status Mitte des Monats überraschend auf eine Zeitspanne von 28 bis 90 Tagen nach einem positiven PCR-Test verkürzt worden.

Omikron – Hausärzte warnen vor Praxisschließungen wegen erkranktem Personal

22 Uhr: Die Hausärzte in Deutschland rechnen bei weiter rasant ansteigenden Corona-Infektionszahlen mit Praxisschließungen wegen erkrankten Personals. "Je stärker die Inzidenzen steigen, desto mehr Praxen werden auch vorübergehend krankheitsbedingt schließen müssen", sagte der Bundesvorsitzenden des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, dieser Redaktion. Er betonte, die aktuelle Infektionswelle mache "auch vor den Hausärztinnen und Hausärzten und ihren Praxisteams nicht Halt". Selbst bei gut organisierten Vertretungsdiensten sei klar, "dass die Kapazitäten irgendwann begrenzt sind", warnte der Verbandschef.

Weigeldt betonte, schon jetzt arbeiteten die Mediziner und ihr Praxispersonal "am Limit". Sollten die Inzidenzen wie erwartet weiter steigen, werde sich die Situation zuspitzen. Dies betreffe nicht nur die Hausärztinnen und Hausärzte selbst, sondern insbesondere auch die medizinischen Fachangestellten. Denn neben der Corona-Pandemie laufe auch der ganz reguläre Praxisbetrieb weiter.

Bei steigenden Infektionszahlen droht vielen Praxen in Deutschland die Schließung warnen Hausärzte. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Protest vor Wohnhaus von Sachsens Gesundheitsministerin unterbunden

21.50 Uhr: Nach Angaben des sächsischen Innenministeriums ist am Mittwochnachmittag eine Demonstration vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin unterbunden worden. "Der AfD-Landtagsabgeordnete Jörg Dornau und ein weiteres AfD-Mitglied haben heute Nachmittag versucht, vor dem Privathaus von Gesundheitsministerin Petra Köpping eine Demonstration durchzuführen", teilte das Ministerium am Abend in Dresden mit. Der Objektschutz der Polizei habe diese unterbunden.

"Nach dem heutigen Demonstrationsversuch zeigt sich einmal mehr, dass die AfD nicht davor zurückschreckt, Politikerinnen und Politiker gezielt einzuschüchtern und zu bedrohen", sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU), der die Aktion scharf verurteilte. "Gerade nach den bedrohlichen Aufzügen vor Privathäusern von Amts- und Mandatsträgern sollte klar sein, dass hier rote Linien überschritten sind."

Hessen verzichtet künftig auf Luca-App

17.18 Uhr: Hessen wird den Vertrag zur Nutzung der Luca-App für die Kontaktverfolgung in der Corona-Pandemie nicht verlängern. "Wir haben Kosten und Nutzen gegeneinander abgewogen und sind letztlich zu dem Schluss gekommen, dass wir die Zusammenarbeit über Ende März 2022 hinaus nicht fortsetzen werden", teilte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden mit.

"Im pandemischen Geschehen vom Frühjahr bis zum Herbst 2021 hat Luca auch in Hessen zur besseren und schnelleren Nachverfolgung von Kontaktpersonen Infizierter

beigetragen", erläuterte er. Seit einigen Monaten stehe der Schutz vulnerabler Gruppen und sensibler Einrichtungen im Mittelpunkt, so dass eine umfassende Nachverfolgung nicht mehr angezeigt sei. Am Mittwoch hatte auch Baden-Württemberg angekündigt, den Vertrag nicht zu verlängern.

FDP-Politiker plädiert für verpflichtende Aufklärung über Impfung

17.15 Uhr: Der FDP-Politiker Andrew Ullmann hat sich im Bundestag für verpflichtende Aufklärungsgespräche und notfalls eine Impfpflicht ab 50 Jahren eingesetzt. Man müsse alles versuchen, um die Bürger von der Impfung gegen das Coronavirus zu überzeugen, betonte er am Mittwoch in der ersten Debatte über eine mögliche Impfpflicht. "Wir wollen die Menschen nur als ultima ratio zur Vernunft verpflichten." Deshalb sollten alle Impfskeptiker zu wertfreien und seriösen Aufklärungsgesprächen verpflichtet werden. Sollte die nötige Impfquote dadurch nicht erreicht werden, solle es eine Impfpflicht ab 50 Jahren geben.

Diese Altersgrenze sei nicht willkürlich gezogen, erklärte Ullmann, sondern wissenschaftlich belegt. Außerdem sei sie aus seiner Sicht ausreichend effektiv. Ullmann arbeitet gemeinsam mit mehreren Abgeordneten von FDP und Grünen an einem Kompromissantrag in der Impfpflicht-Debatte.

Bundeskanzler Olaf Scholz trat bei der Debatte um die Impfpflicht im Bundestag nicht an das Rednerpult. Die Antwort auf die heftige Kritik aus der Opposition überließ er Karl Lauterbach. Foto: Kay Nietfeld / dpa

16 Uhr: Nach ihrem positiven Corona-Test hat die Linken-Abgeordnete Sahra Wagenknecht bisher nach eigenen Angaben keine Symptome. "Ich merke bis jetzt nichts. Entweder kommt es noch, oder ich habe es schon hinter mir", sagte Wagenknecht am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe am Dienstagmorgen einen PCR-Test wegen der geplanten Teilnahme an der Talkshow von Sandra Maischberger am Mittwochabend gemacht, wo es um die Impfpflicht gehen sollte. "Und heute morgen, ich war schon fast auf dem Weg zum Flughafen, kam das positive Ergebnis."

Wagenknecht, die nach eigenen Angaben nicht geimpft ist, sagte weiter: "Ich hab' natürlich schon immer Respekt davor gehabt, dass ich irgendwann so ein Ergebnis bekomme, und jetzt hoffe ich einfach, dass ich zu denen gehöre, die Glück haben und wo das symptomfrei oder jedenfalls mild verläuft."

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News bis zum 26. Januar finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

