Corona: Kritik an Gipfel-Beschlüssen ++ Union fordert PCR-Tests für alle

Corona-positiv: So kommen Betroffene jetzt an ihre Krankschreibung

Das RKI meldet aktuelle Corona-Zahlen

Kanzler Scholz und die Länderchefs sind am Montag zu einem Corona-Gipfel zusammengekommen

An den im Anschluss verkündeten Beschlüssen gibt es Kritik

Die Union fordert PCR-Tests für alle

Berlin. Trotz des rasanten Anstiegs der Corona-Zahlen haben sich Bund und Länder auf ihrem Corona-Gipfel am Montag nicht auf verschärfte Maßnahmen geeinigt. Während das Robert Koch-Institut (RKI) zum Wochenbeginn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 840,3 meldete, verkündete Olaf Scholz (SPD), "Kurs halten" zu wollen.

Damit erteilte der Bundeskanzler auch Lockerungen eine Absage. Bund und Länder behalten sich explizit vor, die Maßnahmen zu verschärfen, "wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems droht". Auf dem Corona-Gipfel wurde außerdem beschlossen, eine Priorisierung bei den PCR-Tests auf den Weg zu bringen. Doch an den Plänen gibt es Kritik.

Corona-News von Montag, 24. Januar 2022: Söder mit Bund-Länder-Runde unzufrieden

22.49 Uhr: Nach dem Spitzentreffen von Bund und Ländern zur Corona-Pandemie hat sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder unzufrieden geäußert. Es "war unbefriedigend, weil wir erneut nur vertagt haben", sagte er am Montagabend in den ARD-"Tagesthemen".

Seine Frage sei schon vor Wochen gewesen: "Was müssen wir jetzt ändern?" Da die inzwischen vorherrschende Omikron-Variante offenbar weniger aggressiv und auch milder im Verlauf als frühere Corona-Varianten sei, sei es nicht mehr wie im vergangenen Jahr angebracht, "mit Zusperren alles zu lösen", sagte der CSU-Vorsitzende. "Wir müssen uns einen klügeren Weg überlegen".

Landkreise fordern Öffnungsschritte

22.01 Uhr: Nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern haben sich die Landkreise für konkrete Öffnungsschritte ausgesprochen. "Positiv ist, dass sich Bund und Länder auf die Erarbeitung von Öffnungsperspektiven verständigt haben", sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager unserer Redaktion. "Andere Länder zeigen, dass ein Mix aus bestimmten Schutzmaßnahmen und Öffnungen sinnvoll sein kann, um gut von der Pandemie in die Endemie zu gelangen."

Sollte sich die Hospitalisierungsinzidenz weiterhin stabilisieren, so Sager, "hat Corona womöglich seinen Schrecken verloren und es gäbe Licht am Ende des Tunnels". Der Landkreistagspräsident beklagte zugleich Zögerlichkeit bei der Umsetzung der Impfpflicht. "Wir haben uns in den letzten Monaten für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen und uns mehr Rückenwind für dieses Vorhaben gewünscht", sagte er. "Die Bundesregierung nimmt in dieser Frage leider eine zu abwartende Rolle ein."

Brinkhaus fordert PCR-Tests für alle

22.00 Uhr: Nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern hat Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus zur raschen Ausweitung der Testkapazitäten aufgerufen. "Alle Bürger müssen bei Corona-Verdacht oder Infektion, aber auch nach überstandener Corona-Infektion die Möglichkeit haben, durch einen PCR-Test Gewissheit zu bekommen", sagte er unserer Redaktion. "Die notwendigen PCR-Testkapazitäten müssen schnellstmöglich erhöht werden. Eine Nationale Teststrategie der Bundesregierung muss das leisten."

Die Pandemiebekämpfung müsse angesichts der enormen Infektionszahlen unter Hochdruck weiter betrieben werden, forderte Brinkhaus. "Impfen, Kontaktbeschränkungen und Testen sind die Werkzeuge dafür."

Ein Arzt hält ein Teststäbchen für die Probe eines PCR-Tests beim Gesundheitsamt Neukölln (Berlin) in der Hand. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild

Bartsch kritisiert neue Teststrategie

21.55 Uhr: Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat die von Bund und Ländern beschlossene Teststrategie scharf kritisiert. Diese sei "kein Durchbruch zur wirksamen Bekämpfung der Pandemie, sondern ein einziges Kommunikationschaos", sagte er unserer Redaktion. "Auf welcher Grundlage sollen Bürger jetzt in Quarantäne, die keinen Anspruch auf einen PCR-Test haben?" Die Corona-Politik der Ampelkoalition schlage "so viele Haken, dass kaum jemand mehr durchblickt".

Zugleich forderte Bartsch eine Öffnungsperspektive. "Insbesondere für Kinder brauchen wir einen klaren Exit aus den bestehenden Beschränkungen des Alltags und einen schnellen Weg in einen uneingeschränkten Alltag", so der Linken-Fraktionschef.

