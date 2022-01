Corona: Neue Omikron-Untervariante könnte noch ansteckender sein

Berlin. Noch ansteckender als der Omikron-Urtyp? Die Wissenschaft beobachtet eine neue Untervariante der Omikron-Mutante. Was bekannt ist.

Die britische Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency (UKHSA) beobachtet einen neuen Subtyp der Omikron-Variante des Coronvirus. Diese hat die Bezeichnung BA.2 bekommen und ist in Großbritannien laut den Angaben erstmals am 6. Dezember aufgefallen. Der Subtyp könnte womöglich noch ansteckender sein als das Original.

Bislang sind in Großbritannien 426 Fälle von BA.2 bekannt geworden, hieß es in einer Mitteilung der Behörde. Es seien auch Fälle aus Dänemark, Indien, Schweden und Singapur gemeldet worden – der Großteil davon in Dänemark (6400).

Subtyp von Omikron: Unterschied im Spike-Protein

Viel ist über BA.2 bisher noch nicht bekannt, sagte der Genetiker Ulrich Elling gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Elling arbeitet am britischen Institut für Molekulare Biotechnologie der Akademie der Wissenschaften.

Elling zufolge unterscheidet sich das Spike-Protein der beiden Virustypen in 18 Mutationen. Das Spike-Protein ist dafür verantwortlich, dass Sars-CoV-2 in die menschliche Zelle eintreten kann. Dieser Unterschied könne dazu führen, dass Menschen, deren Immunität eine Infektion mit dem Omikron-Urtyp BA.1 noch abwehren konnten, vielleicht vor einer BA.2-Infektion weniger gefeit seien, so Elling weiter.

Keine Erkenntnisse über Krankheitsverläufe

„Es liegt in der Natur von Viren, sich zu entwickeln und zu mutieren, daher ist zu erwarten, dass im Laufe der Pandemie weiterhin neue Varianten auftauchen werden“, sagte UKHSA-Direktorin Meera Chand laut Mitteilung ihrer Behörde. Die kontinuierliche genomische Überwachung in Großbritannien ermögliche es, diese zu erkennen und zu beurteilen, ob sie signifikant seien.

Bisher gebe es keine ausreichenden Beweise, um festzustellen, ob BA.2 eine schwerere Krankheit verursache als das Original, so Chand weiter. „Die Datenlage ist begrenzt, die UKHSA untersuche den Subtyp weiter.“ (kai)

