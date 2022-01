Hardy Krüger: Berühmter Schauspieler stirbt mit 93 Jahren

Hardy Krüger ist tot: Der Schauspieler starb im Alter von 93 Jahren

Der Schauspieler spielte in Dutzenden Filmen mit

Krüger stand mit Stars wie Claudia Cardinale, Sean Connery oder Orson Welles vor der Kamera

Deutschland verliert mit ihm eine Schauspiellegende: Hardy Krüger ist tot. Der Schauspieler und Schriftsteller starb am Mittwoch im Alter von 93 Jahren in Kalifornien, wie seine Agentur unter Berufung auf seine Ehefrau am Donnerstag mitteilte.

Er sei plötzlich und unerwartet in Palm Springs gestorben. „Seine Herzenswärme, seine Lebensfreude und sein unerschütterlicher Gerechtigkeitssinn werden ihn unvergessen machen“, hieß es weiter. In rund 75 Filmen spielte der gebürtige Berliner, der lange in Kalifornien und Hamburg lebte, die Hauptrolle.

International bekannt: Hardy Krüger spielte sogar an der Seite von John Wayne

Krüger war einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler in den 50er- und 60er-Jahren. Nachdem er seine Karriere in Deutschland begonnen hatte, wurde er auch mit internationalen Filmen bekannt, darunter sein Durchbruch „Einer kam durch“, „Hatari!“ mit John Wayne, „Der Flug des Phoenix“ und „Die Brücke von Arnhein“. Mit seinen Kinorollen wurde er weltbekannt - und aus seinem eigentlichen Vornamen Eberhard wurde „Hardy“.

Hardy Krüger ist im Alter von 93 Jahren in Kalifornien gestorben. Foto: dpa

1963 erhielt das französische Filmdrama „Sonntage mit Sybill“ einen Oscar - Krüger spielte darin einen Vietnam-Veteran, der sich die Schuld am Tod eines vietnamesischen Kinds gibt. Der Schauspieler selbst erhielt im Laufe seiner Karriere verschiedene Auszeichnungen, darunter den Bundesfilmpreis und das Große Verdienstkreuz.

Hardy Krüger engagierte sich langjährig gegen Rechtsextremismus

Krüger stand mit Stars wie Claudia Cardinale, Sean Connery, Yul Brynner, Charles Aznavour, Cathérine Deneuve und Orson Welles vor der Kamera. In den 1980ern zog sich Krüger immer weiter aus dem Schauspielgeschäft zurück und betätigte sich stattdessen als Schriftsteller und moderierte Fernsehsendungen. Im Fernsehen schuf er als „Weltenbummler“ in der gleichnamigen ARD-Reihe einen Klassiker. Mit seinem Buch „Eine Farm in Afrika“ startete Krüger auch eine Karriere als Schriftsteller.

Wegen seiner vom Zweiten Weltkrieg geprägte Jugend engagierte sich der Schauspieler gegen Rechtsextremismus und war in der Amadeo Antonio Stiftung tätig.

(fmg mit dpa)

