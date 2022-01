Corona: Labore am Limit mit PCR-Tests - Bald keine korrekten Fallzahlen mehr?

Omikron-Variante Labore am Limit: Bald keine korrekten Corona-Zahlen mehr?

Die Corona-Zahlen steigen drastisch und die Kapazitäten für PCR-Tests sind bald ausgereizt. Nächste Woche könnte es so weit sein. Die Grenze liegt bei 2,5 Millionen Tests in der Woche, und die könnte schon bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 750 erreicht sein.

Mehr als 90 Prozent der aufwendigen PCR-Tests werden von den Akkreditierten Laboren in der Medizin (ALM) durchgeführt. In der Silvesterwoche waren es noch 897.803 Tests, in der ersten Januarwoche schon 1,4 Millionen. Tendenz: rasant steigend

"Dieser explosionsartige Anstieg ist vor allem bedingt durch die sehr dynamische Ausbreitung der Omikron-Variante", weiß man beim ALM.

Omikron: Mehr Tests und Infektionen

Ansteigend war nicht nur Zahl der Tests, sondern auch die Positivrate: 196.528 Tests waren in der Silvesterwoche positiv, eine Woche später schon in fast 328.000 Fällen. Die Rate lag zuletzt bei 23,4 Prozent.

Die Labore haben eine Kapazität von maximal etwa 2,5 Millionen PCR-Tests in der Woche. Bei einer Testpositivrate von 25 Prozent könnte "maximal eine Inzidenz von etwa 750 gemessen werden", errechnete das "Science Media Center".

Wegen Omikron: Dunkelziffer bei Corona-Infektionen wird wohl größer

Die Rechnung ist einfach: Bei 2,5 Millionen Tests ergibt eine Positivrate von 25 Prozent etwa 625.000 Ansteckungen. Die entsprechen – auf über 83 Millionen Einwohner bezogen - einer Wochen-Inzidenz von 750. Ab 2,5 Millionen Test muss priorisiert werden, und dann besteht bei steigenden Positivraten die Gefahr, dass die Dunkelziffer der Infizierungen zunimmt.

Eine solche Situation könne bei dem derzeitigen Dynamik der Pandemie bereits kommende Woche erreicht werden. Am Montag betrug die Zahl der Neuansteckungen mit Sars-CoV-2 auf 100.000 Menschen in sieben Tagen 528,2, vor einer Woche waren es 375,7.

Priorisierung bei PCR-Tests, um Labore zu entlasten

Für den Fall der Überlastung liegt mit der nationalen Teststrategie längst eine Blaupause vor: Allen voran Menschen mit Covid-19-Symptomen werden vorrangig getestet. Trotz ihrer geringeren Aussagekraft hält der Bremer Wissenschaftler Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung Schnelltests für ein probates Mittel, um Labore zu entlasten.

Zum Beenden einer Quarantäne empfahl er gegenüber "Science Media Center" zwei Antigenschnelltests an aufeinanderfolgenden Tagen. "So wie es auch in Großbritannien gemacht wird."

"Es kommt nicht mehr auf jeden Test an"

"Ich denke zu diesem Zeitpunkt in der Pandemie, muss die Testkapazität intelligent eingesetzt werden", meint Claudia Denkinger, Leiterin der Sektion Klinische Tropenmedizin mit Schwerpunkt Innere Medizin, Infektiologie und Tropenmedizin im Universitätsklinikum Heidelberg.

Die dominierende Corona-Variante Omikron sei der Beweis dafür, dass wir keinen Infektionsschutz mit Impfung erreichen, sondern nur einen Schutz vor schwerer Erkrankung. "Deshalb sollten wir unsere Teststrategien anpassen. Es kommt nicht mehr auf jeden Test an“, sagte sie.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de