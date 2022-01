Corona-Impfstoff: Wann Novavax nach Deutschland kommt - Termine und Daten

Berlin Nuvaxovid, der proteinbasierte Corona-Impfstoff des Herstellers Novavax, steht in Deutschland vor der Auslieferung. Wann es soweit ist.

In Deutschland können sich die Menschen seit mehreren Wochen eine dritte Impfung, eine sogenannte Booster-Impfung, gegen das Coronavirus geben lassen. Jetzt ist bereits eine vierte Impfung im Gespräch.

Pandemie Corona-Impfstoff: Wann Novavax in Deutschland verfügbar ist

Novavax ist im Dezember als fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen worden. Auf dem Proteinimpfstoff ruht große Hoffnung - schließlich basiert er auf einer schon lange bekannten Technologie, die auch Menschen zum Impfen bewegen könnte, die Vorbehalte gegenüber der mRNA- und Vektortechnologie haben. Nun wird in den kommenden Wochen die Auslieferung in Deutschland erwartet.

Corona-Impfung: Wann kommt Novavax?

"Der Bund wird nach aktuellem Kenntnisstand voraussichtlich Ende Januar/Anfang Februar beliefert", sagte ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums der "Rheinischen Post". Eine Auslieferung an die Länder solle dann "zeitnah erfolgen". Noch nicht bekannt sei, wie viele Dosen es dann geben werde.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte im Dezember ebenfalls in Aussicht gestellt, dass Novavax noch im Januar 2022 nach Deutschland geliefert werden würde. Vier Millionen Dosen seien bestellt und würden bald zur Verfügung gestellt, "soweit das Werk liefern kann", sagte der SPD-Politiker vor den Weihnachtsfeiertagen in Berlin.

Novavax: Zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen nötig

Bei dem Novavax-Vakzin namens Nuvaxovid werden zwei Dosen im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt. Das dabei angewandte Verfahren wird seit Jahrzehnten bei Vakzinen gegen Hepatits B und Keuchhusten eingesetzt. Die Effektivität zum Schutz vor symptomatischen Infektionen wurde von der EU-Arzneimittelbehörde EMA mit rund 90 Prozent angegeben.

Unklar ist jedoch, wie gut Novavax vor Omikron schützt. Expertinnen und Experten wiesen zudem darauf hin, dass man über den neuen Impfstoff noch nicht so viel wisse wie über die Präparate, die bereits länger breit angewendet werden.

Der Corona-Impfstoff von Novavax gesellt sich in der EU zu den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna sowie den Vektorimpfstoffen von Astrazeneca und Johnson & Johnson.

(raer/afp/dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de