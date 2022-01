Corona: Omikron wohl bald dominierend ++ Kommen härtere Maßnahmen?

Die Omikron-Variante dürfte nach Einschätzung der Bundesregierung in wenigen Tagen dominierend in Deutschland werden. Mehr im Blog.

Die Zahl der beim RKI gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist sprunghaft auf fast 60.000 angestiegen - nach rund 30.000 am Dienstag. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf knapp 260.

Berlin. Am Mittwoch meldet das Robert Koch-Institut (RKI) einen drastischen Anstieg der Neuinfektionen: Die Zahlen haben sich innerhalb von 24 Stunden beinahe verdoppelt. Dabei stellt nicht zuletzt die Omikron-Variante des Coronavirus eine große Gefahr, dominiert diese schließlich bereits in Baden-Württemberg und scheint bald auch in den übrigen Ländern die 50-Prozent-Marke zu überschreiten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürchtet angesichts der weltweit grassierenden Varianten die Entstehung weiterer, noch gefährlicherer Varianten. Auch wenn der Verlauf von Omikron insgesamt milder zu sein scheint, stelle die rapide Ausbreitung ein großes Risiko dar. Je stärker sich Omikron ausbreite und vermehre, "desto wahrscheinlicher ist es, dass es eine neue Variante hervorbringt", sagte die WHO-Notfallexpertin Catherine Smallwood der Nachrichtenagentur AFP.

Derweil stehen am Freitag die nächsten Beratungen von Bund und Ländern an. Erwartet werden unter anderem Beschlüsse zu einer möglichen Impfpflicht und zur Dauer der Quarantäne. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will zudem schärfere Kontaktbeschränkungen durchsetzen.

Corona: RKI meldet aktuelle Zahlen

Das Robert Koch-Institut (RKI) verzeichnete am Mittwochmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 258,6. Am Vortag lag der Wert bei 239,9. Binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 58.912 Corona-Neuinfektionen. Das RKI verzeichnete binnen eines Tages 346 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Corona-News von Mittwoch, 5. Dezember: Polens Präsident Duda positiv getestet

14.05 Uhr: Der polnische Präsident Andrzej Duda ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab sein Bürochef auf Twitter bekannt. Bei Duda seien jedoch "keine schwerwiegenden Symptome" der Krankheit aufgetreten, es gehe ihm gut.

Bürochef Pawel Szrot führte die Infektion auf Ansteckungen im Büro des Präsidenten und in seiner unmittelbaren Umgebung zurück. Duda begebe sich wegen der Erkrankung in eine Quarantäne, er werde fortwährend medizinisch überwacht, fügte Szrot hinzu. Demnach wurde der Präsident bereits dreimal gegen Corona geimpft, zuletzt im Dezember.

Polens Präsident Andrzej Duda. Foto: dpa

Mit rund 63 Prozent der Erwachsenen hat Polen eine der niedrigsten Impfquoten in Europa. Die Zahl der Neuinfektionen steigt dort derzeit wie in anderen europäischen Ländern deutlich an.

Omikron laut Regierung in wenigen Tagen in Deutschland dominierend

13.59 Uhr: Die Omikron-Variante des Coronavirus dürfte nach Einschätzung der Bundesregierung in wenigen Tagen zur dominierenden Variante in Deutschland werden. "Zurzeit gehen wir von einem Omikron-Anteil von 25 Prozent deutschlandweit aus", sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Mittwoch in Berlin.

In einigen Bundesländern insbesondere im Norden Deutschlands sei Omikron bereits dominierend. "Insofern müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass in kurzer Zeit, in wenigen Tagen Omikron eigentlich auch bundesweit die dominierende Variante sein wird."

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle bisherigen Corona-News finden Sie hier.

