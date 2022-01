Thermomix: Vorwerks TM6 erstmals in neuer Farbe – aber nur für kurze Zeit

Aus vielen Haushalten ist er nicht mehr weg zu denken: Der Thermomix bringt Abwechslung in die Küchen. Wer aber nicht nur auf dem Tisch gerne mal was Neues ausprobiert, sondern auch farblich Schwung in den Alltag bringen will, für den war Vorwerks Küchenmaschine kein Angebot zum Zuschlagen. Seit jeher kam das Gerät in Weiß, wenige Akzente am Bedienfeld mal außen vorgelassen. Damit ist nun Schluss – allerdings nur für kurze Zeit.

Thermomix TM6 in Schwarz: "Kleine Sensation"

Zum Jahresauftakt bietet das Unternehmen aus Wuppertal seine Küchenmaschine überraschend auch in Schwarz an. Noch bis zum 13. Februar ist die limitierte Edition des Thermomix TM6 erhältlich. Vorwerk selbst spricht in einer Mitteilung von einer "kleinen Sensation". Die Marketing-Chefin Verena Lütke Uhlenbrock sieht einen "lang gehegten Traum unserer Kundinnen und Kunden" in Erfüllung gehen.

Das gab es so noch nie: der Thermomix TM6 in Schwarz. Foto: Antonio Forjaz Nascimento

Das schwarze Gerät hat laut Vorwerk dieselben Funktionen wie sein weißer Bruder, auch der Preis bleibt gleich. Wer die Küche lieber in Weiß halten will, der kann weiter zugreifen. Laut Vorwerk gibt es den Thermomix TM6 für "Fans des Klassikers" auch im Aktionszeitraum in der bekannten Farbe zu kaufen. (fmg)

