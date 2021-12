Omikron-Welle: Große Personalnot in Frankreichs Krankenhäusern

Fr, 31.12.2021, 11.11 Uhr

Während die Corona-Infektionszahlen in Frankreich rasant steigen, wächst in Krankenhäusern die Sorge, Patienten nicht mehr behandeln zu können. Denn in vielen Kliniken fehlt Personal.