Südafrika nimmt Abschied von Friedensnobelpreisträger Tutu

Do, 30.12.2021, 15.28 Uhr

Südafrika nimmt Abschied von einem Nationalhelden: In einer feierlichen Zeremonie wurde der Leichnam des Anti-Apartheid-Kämpfers und Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu in der Sankt-Georg-Kathedrale von Kapstadt aufgebahrt. In der anglikanischen Kirche hatte Tutu bis 1996 als Erzbischof gewirkt.