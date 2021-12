Polizei löst in München mehrere verbotene Impfgegner-Demonstrationen auf

Do, 30.12.2021, 12.33 Uhr

In München hat die Polizei am Mittwochabend mehrere verbotene Demonstrationen von Impfgegnern aufgelöst. Insgesamt waren an den Aktionen laut Polizei etwa 5000 Menschen beteiligt, ein Großaufgebot von mehr als 1000 Beamten war im Einsatz.