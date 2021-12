Corona: Vierte Impfung - Wird die Booster-Auffrischung nötig?

Berlin Ein Drittel der Deutschen ist schon geboostert. Doch wie lange hält der Impfschutz? Macht Omikron die vierte Dosis nötig? Was man weiß.

In Deutschland können sich die Menschen seit mehreren Wochen eine dritte Impfung, eine sogenannte Booster-Impfung, gegen das Coronavirus geben lassen. Jetzt ist bereits eine vierte Impfung im Gespräch.

Mehr als ein Drittel der Deutschen sind geboostert. 37,3 Prozent Bevölkerung haben sich bereits die dritte Corona-Impfung injizieren lassen (Stand 30.12.2021). Das sind weit mehr als die rund 18 Millionen noch Ungeimpften, für die eine Impfung generell in Frage kommt. Vor allem wegen der sich ausbreitende Corona-VarianteOmikron wächst nun die Sorge, dass schon nach wenigen Monaten eine weitere Spritze nötig sein wird. Die Notwendigkeit einer vierten Impfung ist unter Experten längst im Gespräch. Impfgegner wettern spöttisch vom "Impf-Abo".

Zwar gibt es noch keine zuverlässigen Daten zur vierten Corona-Impfung, doch eine erste Studie aus Israel soll diese bald liefern. Wie lange hält der Schutz nach der Booster-Impfung? Ab wann müssen Geimpfte mit der Notwendigkeit einer vierten Dosis rechnen? Was sagen Experten und wie ist der Stand der Wissenschaft? Ein Überblick über den bisherigen Wissensstand zur vierten Impfung.

Vierte Impfung: Was sagt Gesundheitsminister Lauterbach?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geht davon aus, dass eine vierte Corona-Impfung nötig sein wird. Der SPD-Politiker sagte bereits vor Weihnachten auf eine entsprechende Nachfrage, man wisse nicht, wie lange der Booster-Schutz bei der neuen Omikron-Variante anhalte. Möglicherweise sei der Impfschutz "nicht allzu dauerhaft".

Die Bundesregierung habe sich laut Lauterbach bereits den von Biontech angekündigten spezifischen Omikron-Impfstoff gesichert. Er sprach von insgesamt 80 Millionen Dosen, mit denen ab April oder Mai gerechnet werde. Zusätzlich solle auch wieder Moderna-Impfstoff beschafft werden, damit eine Auswahl angeboten werden könne. "Aber ich würde persönlich als Wissenschaftler davon ausgehen, dass wir davon ausgehen müssen, dass eine sogenannte vierte Impfung, das wäre es dann ja, dass die notwendig sein wird". so der neue Minister.

Corona-Impfung: Experten rechnen mit vierter Spritze ab Sommer/Herbst 2022

Auch der Hausärzteverbandschef Ulrich Weigelt sagte bereits Mitte Dezember in einem Gespräch mit der "Bild"-Zeitung, er rechne damit, dass im Sommer, spätestens im Herbst 2022 eine vierte Impfung gegen das Coronavirus nötig sein werde. Er hoffe darauf, dass die vierte Corona-Impfung dann "schon in Verbindung mit der Grippe-Impfung" verabreicht werden könne, "um den Schutz vor Corona in eine Routine zu überführen".

Ähnlich äußerte sich vor wenigen Wochen Frank Ulrich Montgomery. "Unabhängig von Omikron merken wir doch, dass die Corona-Impfung regelmäßig aufgefrischt werden muss", sagte der Vorsitzende des Weltärzte­bundes dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). Auch Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, geht angesichts der Omikron-Variante von einer vierten Impfkampagne 2022 aus.







Omikron: Wie lange schützt der Booster?

Virologin Sandra Ciesek legte jüngst erste Studienergebnisse zum Impfschutz des Boosters vor und warnte in dem Zusammenhang vor überhöhten Erwartungen und davor, dass eine Auffrischungsimpfung keinen hundertprozentigen Schutz vor einer Infektion biete. Mit ihrem Team hatte die Direktorin des Instituts für medizinische Virologie des Universitätsklinikums Frankfurt untersucht, wie lange der Booster-Schutz anhält.

Hier noch der Link zu unserem Preprint: https://t.co/ffSaoFkRuW — Sandra Ciesek (@CiesekSandra) December 9, 2021

Ersten Labordaten zufolge sei der Schutz vor einer Ansteckung mit Omikron zwei Wochen nach einem Booster je nach Impfstoff wieder auf 58 bis 78 Prozent gestiegen. Im weiteren Verlauf, etwa nach drei Monaten, falle er aber erneut ab, sagte Ciesek. Der Schutz vor schwerer Erkrankung dürfte hingegen besser sein als der vor Ansteckung, erwarten Experten.

Biontech und Co.: Wie Impfstoffhersteller den Booster vom Booster vorbereiten

Die Hersteller Biontech/Pfizer gehen mittlerweile klar davon aus, dass zwei Dosen keinen ausreichenden Schutz mehr bieten und dass eine dritte Impfung nötig ist, um den vollständigen Impfschutz zu erreichen. Drei Impfungen reichten nach derzeitigen Erkenntnissen aber aus, um vor schweren Krankheitsverläufen zu schützen. Bis März will das Unternehmen zudem einen an Omikron angepassten Impfstoff bereitstellen, sofern die entsprechenden behördlichen Genehmigungen vorliegen.

Andere Hersteller wie Moderna, Johnson & Johnson oder auch Novavax äußern sich bislang nicht zu einer möglichen vierten Dosis.

Vierte Imfpung: Israel startet mit Auffrischungen nach Booster-Impfung

Israel ist Deutschland immer ein paar Monate voraus ist. Das Land hatte bereits im Sommer 2021 eine große Booster-Impfkampagne gestartet. Von den 9,3 Millionen Bürgern des Landes haben mittlerweile etwa 4,2 Millionen bereits drei Impfdosen erhalten. Die israelische Regierung erwägt derzeit, bestimmte Bevölkerungsgruppen zu einer vierten Corona-Impfung aufzurufen. Ein Beratergremium empfiehlt schon die vierte Corona-Impfung für Senioren.

Israel bereitet sich auf vierte Corona-Impfung vor Israel bereitet sich auf vierte Corona-Impfung vor

Eine israelische Klinik startete nach Weihnachten eine Studie zu einer vierten Corona-Impfdosis. An der Untersuchung des Sheba-Krankenhaus am Rand von Tel Aviv beteiligen sich 150 Freiwillige unter den Mitarbeitern der Klinik, deren dritte Corona-Impfdosis mindestens vier Monate zurückliegt und bei denen es Hinweise auf abnehmende Antikörper gegen Covid-19 gibt.

Bei der Studie mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer würden die potenzielle Erhöhung von Antikörpern durch eine vierte Impfspritze und ihr Potenzial für die Verhinderung einer Corona-Infektion untersucht, teilte die Direktorin der Abteilung für Infektionskrankheiten und Epidemiologie der Sheba-Klinik, Gili Regev-Yochay, vor wenigen Tagen mit. Dabei würden auch mögliche negative Wirkungen einer solchen nochmaligen Booster-Impfung in den Blick genommen. Die Probanden sollen den Angaben zufolge sechs Monate lang beobachtet werden.

Die Sprecherin des israelischen Gesundheitsministeriums, Gal Rotem Golan, sagte der Nachrichtenagentur AFP, das Ministerium habe die Studie genehmigt, um die "Effizienz" einer vierten Corona-Impfdosis zu untersuchen. Der Generaldirektor im Gesundheitsministerium, Nachman Asch, prüft derzeit die Empfehlung eines israelischen Expertengremiums, mit der Verabreichung einer vierten Corona-Impfung bei medizinischem Personal und Menschen über 60 Jahren zu beginnen. (jkali mit dpa/afp)

