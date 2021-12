Omikron: Corona-Schnelltests - so sicher weisen sie die Variante nach

Die Omikron-Variante breitet sich in Deutschland aus

Antigen-Schnelltests sollen helfen, das Infektionsgeschehen einzudämmen

Doch die Tests schlagen oft nur in einem bestimmten Zeitfenster an

Laut Paul-Ehrlich-Institut liefern sie dann aber zuverlässige Ergebnisse

Mit Blick auf die Omikron-Mutante meldet die amerikanische FDA daran jetzt Zweifel an

Omikron ist in Deutschland auf dem Vormarsch: Mittlerweile wurde die extrem ansteckende Mutante des Coronavirus in allen Bundesländern nachgewiesen. Sie dürfte bald, ähnlich wie in den USA oder Dänemark, die bisher dominierende Delta-Variante verdrängen.

Ein Problem bei der Früherkennung der Infektion: Die gängigen Corona-Schnelltests sind nicht immer treffsicher. Dies liegt oftmals am Zeitfenster, innerhalb dessen die Viruslast hoch genug ist, um vom Testkit wahrgenommen zu werden. Antigen-Schnelltests sind nicht so empfindlich für die Coronaviren wie PCR-Tests.

Omikron-Variante: Wann schlagen die Corona-Schnelltests an?

Eine hohe Viruslast tritt nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) in der präsymptomatischen Phase auf, also ein bis drei Tage vor Symptombeginn, sowie in der frühen symptomatischen Phase der Erkrankung in den ersten fünf bis sieben Tagen. "Bei Personen, bei denen der Symptombeginn länger als sieben Tage zurückliegt, sind eine geringere Viruslast und damit verbunden falsch negative Ergebnisse in Antigentests wahrscheinlicher", schreibt das PEI in einem Dokument über die Mindeststandards für Antigenschnelltests.

Nachgewiesen wird grundsätzlich das Sars-CoV-2-Nukleokapsidprotein (das sogenannte N-Protein). Dieses ist nach Angaben des PEI stärker konserviert als das ebenfalls enthaltene Spike-Protein (S-Protein). "Von den Mutationen der bisher bekannten Varianten ist das N-Protein nach bisherigen Erkenntnissen deutlich weniger betroffen als das S-Protein", teilte das PEI auf Anfrage mit.

Omikron-Variante: Antigen-Schnelltests wirken auch bei der neuen Mutation

Nach neuesten Erkenntnissen der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA erkennen Antigen-Tests eine Corona-Infektion mit der Omikron-Variante vermutlich nicht so gut wie frühere Varianten. "Erste Daten deuten darauf hin, dass Antigen-Tests die Omikron-Variante zwar erkennen, aber möglicherweise eine geringere Empfindlichkeit aufweisen", teilte die FDA Ende Dezember mit.

Die neuen Daten basieren auf ersten Forschungsergebnissen mit lebenden Viren von echten Patienten. Zuvor hatte die FDA die Tests mit abgetöteten Viren untersucht und dabei keine Unterschiede zwischen verschiedenen Corona-Varianten feststellen können. Die neuen Daten spiegeln laut FDA die Realität besser wieder – die Studien sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

Die neuen Hinweise weichen von dem ab, was die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek Ende November herausgefunden hatte. Demnach wirkten die handelsüblichen Corona-Schnelltests aus dem Supermarkt oder der Drogerie auch bei Omikron. Sie hatte mit ihrem Team drei verschiedene Testkits auf ihre Empfindlichkeit hin untersucht, darunter Produkte von Siemens und Roche. Rachenabstriche lieferten hier laut einem von Ciesek getwitterten Foto die deutlicheren Ergebnisse als Proben, die in der Nase entnommen wurden.

Das PEI bestätigt gegenüber dieser Redaktion, dass die Schnelltests auch bei Virusvarianten bislang zuverlässig anschlügen. "Die Delta-Variante ist seit vielen Monaten in Deutschland vorherrschend und die Zuverlässigkeit der Antigen-Nachweistests hat sich gegenüber dem parenteralen [dem Wildtyp, Anm. d. Red.] Virus nicht verändert", teilte das Institut mit. Zwei der insgesamt vier Mutationen im Omikron-N-Protein seien auch in bisher bekannten Varianten aufgetreten und hätten die Zuverlässigkeit der Antigen-Nachweistests nicht beeinträchtigt. Alle überprüften Tests wiesen demnach das N-Protein nach, manche zusätzlich das S-Protein. Für eine endgültige Aussage sei es aber noch zu früh.

Cieseks Berliner Kollege Christian Drosten warnt allerdings davor, sich zu sehr auf die Schnelltests zu verlassen. "Vor Symptombeginn sind Schnelltests einfach nicht empfindlich genug", schrieb der Corona-Experte auf Twitter. Deshalb zweifle er an 3G-Regelungen. Bei Geimpften sei die Test-Empfindlichkeit nach ersten Erkenntnissen noch schlechter. Deshalb müsse weiter verstärkt geimpft werden. Auch interessant: Novavax bietet offenbar auch gegen Omikron wirksamen Schutz

Omikron-Variante: Wie sieht es mit den PCR-Tests aus?

Laut Virologen können PCR-Tests aus dem Labor Corona-Infektionen mit Omikron verlässlich nachweisen. Der Direktor des Centre for Epidemic Response and Innovation an der südafrikanischen Universität Stellenbosch, Tulio de Oliveira, teilte entsprechende Erkenntnisse auf Twitter.

Allerdings kommen PCR-Tests in Deutschland in der Regel nur bei einem Hinweis auf eine Corona-Infektion zur Anwendung, also etwa nach einem positiven Schnelltest. Wer für die Einreise in ein anderes Land einen PCR-Nachweis erbringen muss, zahlt diesen in der Regel selbst. Bei PCR-Tests wird stichprobenartig eine Sequenzierung vorgenommen, die nachweist, um welche Variante des Virus es sich handelt.

