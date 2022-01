Corona: Erster "Flurona"-Fall in Israel ++ Omikron dominant in Österreich

In Israel hat sich eine schwangere Frau gleichzeitig mit Corona und der Grippe infiziert

In Österreich und Norwegen ist die Omikron-Variante nun die vorherrschende Mutante

Das RKI will vor dem Corona-Gipfel am Freitag eine Empfehlung zur Quarantäne-Verkürzung abgeben

Wegen mehrerer Corona-Infektionen – unter anderem von Alexander Dobrindt – hat die CSU-Landesgruppe ihre Klausur abgesagt

Das RKI verzeichnet bisher 30.325 Infektionen mit der Omikron-Variante

Das RKI meldet mehr als 18.500 Fälle, die Inzidenz macht einen Sprung nach oben

Berlin. Das Robert Koch-Institut verzeichnet seit dem 15. November 2021 insgesamt 30.325 Infektionen, die der Omikron-Variante zugeordnet werden. Das RKI macht darauf aufmerksam, dass nur Fälle gezählt werden, bei denen ein Nachweis mittels Gesamtgenomsequenzierung oder ein labordiagnostischer Verdacht mittels variantenspezifischer PCR eine Infektion mit Omikron zeigte. Zwischen der erstmaligen Meldung eines Falles und dem Laborergebnis können Tage oder Wochen liegen. Die tatsächliche Ausbreitung von Omikron in Deutschland dürfte erheblich höher liegen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das RKI warnte deshalb vor "einer schlagartigen Erhöhung der Infektionsfälle". Es könne "zu einer schnellen Überlastung des Gesundheitssystems und ggf. weiterer Versorgungsbereiche" kommen, so das Institut in seinem Wochenbericht. Bundesregierung und führende Virologen sind angesichts erster Hinweise auf mildere Verläufe zwar vorsichtig optimistisch. Trotzdem herrscht akute Sorge um die Millionen Ungeimpften in Deutschland.

In dieser Woche stehen daher wieder Beratungen von Bund und Ländern an. Bei den Verhandlungen am Freitag erwartet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) neue Regeln – etwa zur Dauer der Quarantäne und zu Kontaktbeschränkungen. "Es wird auf jeden Fall neue Beschlüsse geben", sagte Lauterbach am Sonntagabend zu RTL/ntv.

Corona: RKI meldet aktuelle Zahlen

Das Robert Koch-Institut (RKI) verzeichnete am Montagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 222,7. Am Vortag lag der Wert bei 232,4. Binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 18.518 Corona-Neuinfektionen. 68 Menschen starben binnen eines Tages im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Das RKI warnt allerdings vor unvollständigen Fallzahlen über Weihnachten und den Jahreswechsel. Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Corona-News von Montag, 3. Januar: Omikron-Variante dominiert auch in Norwegen

18.10 Uhr: Die Omikron-Variante des Coronavirus dominiert nun in Norwegen. In der vergangenen Woche machte die Variante 65,4 Prozent aller untersuchten Neuinfektionen aus, wie das norwegische Gesundheitsinstitut FHI mitteilte. In dem skandinavischen Land wurden demnach bislang mehr als 16.300 Omikron-Fälle registriert, darunter 6143 in der abgelaufenen Woche nach 5195 in der Vorwoche.

Angesichts der Feiertage sei jedoch schwer einzuschätzen, inwieweit diese Zahlen die tatsächliche Situation der vergangenen Wochen widerspiegelten, erklärte FHI-Abteilungsdirektorin Line Vold. Ein besseres Bild von der Infektionslage werde es geben, wenn für die allermeisten im Land wieder Alltag eingekehrt sei. Das FHI erwartet eine große Infektionswelle in den kommenden Wochen.

Erster "Flurona"-Fall in Israel – Schwangere mit Corona und Grippe infiziert

17.05 Uhr: In Israel hat sich eine schwangere Frau offenbar gleichzeitig mit Corona und der Grippe infiziert. Das berichten mehrere israelische Medien. Die Doppelinfektion wurde im Rabin Medical Center in der Stadt Petah Tikva festgestellt. Berichten zufolge hatte die Frau keine starken Symptome. Sie sei weder gegen Corona noch gegen Grippe geimpft.

Ob eine Kombination von Corona und Grippe eine schwere Erkrankung oder Langzeitfolgen verursachen kann, prüft nun das israelische Gesundheitsministerium. Experten gehen davon aus, dass es bereits mehrere Fälle von "Flurona" (eine Kombination der Begriffe Corona und des englischen Wortes für Grippe "flu") gab, die Patienten jedoch nicht auf beide Viren getestet wurden.

Omikron-Variante in Österreich vorherrschend

16.32 Uhr: In Österreich ist die ansteckendere Omikron-Variante des Coronavirus nach vorläufigen Zahlen unter den Neuinfektionen nun die vorherrschende Mutante. Zum Jahresende wurden mehr Omikron- als Delta-Fälle gezählt, wie aus aktualisierten Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit hervorgeht. In der letzten Kalenderwoche 2021 wurden demnach 4360 Omikron-Fälle nachgewiesen und 2915 Delta-Fälle.Für die Kalenderwoche 52 seien aber noch Nachmeldungen zu erwarten, betonte die Agentur.

Zudem handle es sich bei den Sequenzierungen vor allem außerhalb der Hauptstadt Wien nur um Stichproben. Insgesamt nahm die Zahl der Neuinfektionen in Österreich zuletzt wieder deutlich zu: Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte binnen weniger Tage von 170 auf rund 260 Fälle pro 100 000 Einwohner.

RKI will Empfehlung zu Quarantäne-Verkürzung abgeben

15.25 Uhr: Das Robert-Koch-Institut wird voraussichtlich noch vor dem neuerlichen Bund-Länder-Gipfel am Freitag eine Empfehlung zu der Frage abgeben, ob wegen der hoch ansteckenden Omikron-Variante die Quarantäne- und Isolationszeiten verkürzt werden sollen. In der Diskussion geht es insbesondere um die kritische Infrastruktur, wie ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Montag in Berlin sagte. Vor allem für denn Fall, dass Belastbarkeitsgrenzen erreicht werden, könnten bei den Quarantäneregeln verkürzte Zeiten erforderlich werden, sagte der Sprecher. Auf diesen Fall müssten sich die Behörden vorbereiten.

Die Empfehlungen des RKI seien im Laufe dieser Woche zu erwarten. Das Institut werde zudem im Laufe der Woche belastbare Daten über den aktuellen Infektionsstand in Deutschland nach den Feiertagen vorlegen.

Berliner Clubs beginnen mit Impfwoche

14.48 Uhr: Die Berliner Clubszene hat eine Impfaktion gegen das Coronavirus begonnen. Seit Montag können sich Menschen im Sage Beach eine Impfung abholen, im Laufe der Woche kommen weitere Orte hinzu. Die Aktion sei "sehr gut angelaufen", sagte der Sprecher der Clubcommission, Lutz Leichsenring. Von rund 4500 Impfmöglichkeiten sei bereits die Hälfte der Termine reserviert.

In dem Club "Sage Beach" stehen Leute, um ihre Impfung zu erhalten. Foto: dpa

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus gilt in Berlin derzeit ein Tanzverbot. Die Clubszene hatte schon mehrfach zum Impfen aufgerufen und im Sommer etwa die "Lange Nacht des Impfens" organisiert. Dabei wurde Musik in einem Impfzentrum aufgelegt. Nach Angaben des Verbands sind derzeit viele Berliner Clubs geschlossen, weil sich der Betrieb wegen des Tanzverbots nicht lohnt.

CSU-Landesgruppe verschiebt Klausur wegen mehrerer Corona-Fälle

13.56 Uhr: Wegen mehrerer Corona-Erkrankungen – unter anderem ihres Vorsitzenden Alexander Dobrindt – hat die CSU-Landesgruppe im Bundestag ihre traditionelle Klausurtagung abgesagt. Die zweitägige Klausur, die an diesem Donnerstag und Freitag hätte stattfinden sollen, wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, wie der "Münchner Merkur" und die Deutsche Presse-Agentur erfuhren.

Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef in der CDU/CSU Fraktion im Deutschen Bundestag. Foto: dpa

Eltern und Sohn sterben innerhalb von zwölf Tagen

12.54 Uhr: Innerhalb weniger Tage erliegen Mutter, Vater und Sohn in Baden-Württemberg einer Corona-Infektion. Sie waren ungeimpft. Fünf Kinder werden zu Vollwaisen. Lesen Sie hier mehr.

Kommunen fordern langfristige Corona-Strategie

11.30 Uhr: Die Kommunen fordern angesichts der anstehenden nächsten Corona-Welle eine langfristige Strategie gegen die Pandemie in Deutschland. Das Virus werde nicht mehr weggehen, sagte der Vorsitzende der Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände, Ralph Spiegler, am Montag in Berlin. Nötig seien daher unter anderem Vorbereitungen für voraussichtlich erforderliche vierte Impfungen. Dafür seien wohl auch wieder regionale Impfzentren zu reaktivieren. Vorbereitungen müssten frühzeitig anlaufen. In der Diskussion um eine allgemeine Corona-Impfpflicht sprachen sich die Kommunen für die Einrichtung eines zentralen Impfregisters aus.

Kinderärzte warnen vor neuen Schulschließungen

9.58 Uhr: Zum Schulstart in mehreren Bundesländern haben Kinderärzte dazu aufgerufen, trotz der sich ausbreitender Omikron-Virusvariante am Präsenzunterricht festzuhalten. "Es gibt eine klare und unmissverständliche Zusage der Politik, Schulschließungen – wenn überhaupt – als allerletzte Maßnahme in Betracht zu ziehen", sagte der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Thomas Fischbach, der Online-Ausgabe der "Ärzte Zeitung" vom Montag. "Auf dieser Zusage beharren wir."

Grundsätzlich sei an den Schulen bislang zu wenig passiert, um sich umfassend auf die Pandemielage einzustellen, kritisierte Fischbach. "Wenn Vertreter von Lehrerverbänden bei steigender Inzidenz dann immer sofort nach Schulschließungen rufen, dann ist das im Grunde eine Bankrotterklärung des Schulsystems in Deutschland."

Es gebe eine Reihe an Möglichkeiten, trotz anziehender Pandemielage Schulschließungen zu vermeiden, betonte Fischbach. So müssten vorliegende Hygienekonzepte an den Schulen konsequenter umgesetzt und Lehrer entsprechend fortgebildet werden. Länder und Kommunen sollten zudem ausreichend Luftfilter für die Einrichtungen bereitstellen. "Die Mittel dafür sind da – sie werden aber noch nicht überall abgerufen", sagte der Verbandspräsident.

Grünen-Experte Dahmen fordert tägliche Corona-Tests an Schulen

8.49 Uhr: In mehreren Bundesländern hat inmitten der Omikron-Welle der Schulunterricht nach den Weihnachtsferien wieder begonnen. Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen forderte, die Schülerinnen und Schüler engmaschig zu testen: "In den Schulen brauchen wir tägliche Tests und leider auch die Maskenpflicht", sagte er der "Rheinischen Post" vom Montag. "Die beste Test-Methode für die Schulen sind PCR-Pool-Tests, weil sie am zuverlässigsten Infektionsherde sichtbar machen."

Bei dieser Methode werden die Proben einer Klasse zusammen getestet – ergibt sich ein Corona-Verdacht, werden die Kinder noch einmal einzeln getestet. Unter anderem in Berlin,Sachsen und Brandenburg begann am Montag wieder der Unterricht. Weitere Bundesländer folgen in den nächsten Tagen, einige am Montag kommender Woche.

Die Offenhaltung von Schulen und Kitas habe Priorität, betonte Dahmen. Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sprach sich dafür aus, möglichst Präsenzunterricht zu veranstalten. Dies müsse "so lange wie irgendwie vertretbar" gelten, sagte er am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Kinder hätten in der Pandemie bereits "zu viel gelitten", führte Wüst zur Begründung an.

Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen fordert tägliche Corona-Tests in Schulen. Foto: Christoph Soeder/dpa

Vertrauen in offizielle Corona-Zahlen schwindet laut Umfrage

Das Vertrauen in die offiziellen Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) schwindet einer INSA-Umfrage für die "Bild"-Zeitung zufolge. Demnach glaubten nur rund zwei Drittel der Befragten, dass die gemeldeten Zahlen stimmten (32 Prozent). 57 Prozent gaben hingegen an, zu glauben, dass die Infektionszahlen nicht stimmten.

Überraschend ist das Ergebnis allerdings nicht. Das RKI hatte zuletzt darauf hingewiesen, dass bei der Interpretation der aktuellen Fallzahlen Vorsicht geboten sei. Wegen Meldeverzügen und weniger Tests während der Weihnachtsfeiertage und dem Jahreswechsel sowie zwischen den Jahren seien die Zahlen derzeit weniger aussagekräftig. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte darauf hingewiesen, dass die offiziellen Zahlen die Corona-Lage derzeit nicht zuverlässig abbilden. Experten gehen davon aus, dass die Infektionszahlen viel höher liegen als derzeit erfasst.

Infektion in der Isolation – Antarktis-Forscher mit Corona infiziert

7.52 Uhr: Es klingt nach einem mysteriösem Fall. Obwohl sie isoliert von der Außenwelt in der Antarktis forschen, haben sich mehrere Wissenschaftler mit dem Coronavirus infiziert. Bei zwei Dritteln des etwa 25-köpfigen Teams um die belgischen Polarforscher auf der Polarstation Princess Elisabeth sei das Virus nachgewiesen worden, wie belgische Medien berichten. Dabei sei das gesamte Team geimpft.

Der erste Corona-Fall auf der Polarstation sei bereits am 14. Dezember entdeckt worden, eine Woche nach der Ankunft in der Antarktis. Die Person sei umgehend isoliert worden. Dennoch steckten sich zunächst drei weitere Kollegen und Kolleginnen an. Sie wurden umgehend ausgeflogen. Ein großer Ausbruch ließ sich dennoch nicht verhindern.

Was zunächst mysteriös klingt, ist jedoch schnell erklärt. Die Wissenschaftler hielten sich vor ihrem Einsatz in der Antarktis offenbar in Südafrika auf. Trotz mehrfacher PCR-Tests und einer zehntägigen Quarantäne bei Abreise aus Kapstadt war offenbar unerkannt geblieben, dass sich mindestens eine Person mit dem Coronavirus, wahrscheinlich mit der Omikron-Variante, infiziert hatte.

Die belgische Polarstation Princess Elisabeth. Im Team der Forschungsstation in der Antarktis hat es einen großen Corona-Ausbruch gegeben. Foto: International Polar Foundation / René Robert

US-Verteidigungsminister Austin positiv auf Corona getestet

2.14 Uhr: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er habe milde Symptome der Erkrankung Covid-19 und folge den Anweisungen der Ärzte, sagte Austin am Sonntagabend (Ortszeit). Er werde sich den Richtlinien der Gesundheitsbehörde CDC folgend die nächsten fünf Tage zuhause isolieren. Soweit möglich werde er in dieser Zeit an Besprechungen online teilnehmen. Er behalte alle Befehlsgewalt.

Austin hat bereits die vollständige Corona-Impfung und einen Booster erhalten. Dank der Impfung verlaufe die Infektion mit milden Symptomen, erklärte er. "Und ich bin dankbar dafür", sagte Austin. Die Corona-Impfung ist für das US-Militär eine Pflichtimpfung.

Zentralrat der Muslime plädiert für Impfpflicht in Deutschland

1.13 Uhr: Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) dringt im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte der ZMD-Vorsitzende Aiman Mazyek: "ich spreche mich für eine solche Verpflichtung in Deutschland aus." Dass die Impfquote nur langsam steige, nannte er "ärgerlich". Impfen rette Leben, Impfen bedeute Solidarität, betonte Mazyek. "Dies gilt nach den Maßstäben des vernünftigen Bürgers und der Ethik des Islam", fügte der ZMD-Vorsitzende hinzu.

Mazyek wies darauf hin, dass die Impfquote unter muslimischen Bürgern leicht über dem allgemeinen Durchschnitt liege. In manchen Gemeinden seien es nach eigenen Erhebungen 90 Prozent und mehr. Zugleich sagte der ZMD-Vorsitzende, "wir müssen noch mehr werben und noch mehr Moscheen gewinnen, dabei mitzumachen". Bereits seit dem Sommer läuft eine Impfkampagne seines Verbandes, zu der regelmäßige Freitagspredigten, Aufklärungsveranstaltungen und Schulungen von Multiplikatoren gehören.

Grünen-Politiker Nouripour offen für allgemeine Corona-Impfpflicht

1.00 Uhr: Der Bewerber für den Grünen-Vorsitz, Omid Nouripour, hat sich offen für eine allgemeine Impfpflicht gezeigt. 2Eine Impfpflicht ist nur dann möglich, wenn genug Angebot da ist2, sagte er dieser Redaktion. "Aber ich halte eine allgemeine Impfpflicht inzwischen für denkbar, wenn verfassungsrechtlich nichts dagegenspricht."

Nouripour betonte: "Vor zweiMonaten wäre ich noch gegen eine Impfpflicht gewesen, weil ich dachte, das würde zu einer Radikalisierung führen. Das sehe ich inzwischen anders. Die Belastung für die Mehrheit, die sich an alle Regeln hält und auch geimpft ist, wiegt schwerer."

Der Grünen-Politiker Omid Nouripour hat seine Meinung zu einer allgemeinen Impfpflicht geändert. (Archivbild) Foto: Imago

Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 6" bricht Reise wegen Corona-Fällen ab

0.02 Uhr: Das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 6" der Reederei Tui Cruises bricht seine aktuelle Reise in Dubai ab. "Hintergrund sind vereinzelte Fälle von Covid-19 an Bord, die im Laufe der Reise festgestellt wurden. Als reine Vorsichtsmaßnahme und zum Schutz von Gästen und Besatzung hat sich TUI Cruises jetzt zu dieser kurzen Pause entschlossen", hieß es in der Nacht auf Montag von dem Unternehmen mit Sitz in Hamburg.

Den Angaben der Reederei zufolge wäre die Reise für den Großteil der rund 2000 Passagiere ohnehin am Montag planmäßig zu Ende gegangen. Die unfreiwillige Pause treffe demnach sowohl diejenigen, die eine Anschlusskreuzfahrt gebucht hatten, als auch die Gäste, die in Dubai an Bord gehen wollten. Für alle Gäste, die ihre Reise hätten fortsetzen wollen, organisiert Tui Cruises den Angaben zufolge aktuell Rückflüge. Als erstes hatte "RTL.de" darüber berichtet.

Sonntag, 2. Januar: Tausende bei verbotener Corona-Demo in Amsterdam

22.32 Uhr: Rund 10.000 Menschen haben in Amsterdam bei einer verbotenen Demonstration gegen die Corona-Politik der niederländischen Regierung protestiert. Die Polizei löste die Kundgebung vor dem Rijksmuseum am Sonntag auf, es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. 30 Teilnehmer seien festgenommen worden, teilte die Polizei am Abend mit. Ihnen werde unter anderem Störung der öffentlichen Ordnung, Misshandlung oder unerlaubter Waffenbesitz vorgeworfen.

Vier Beamte seien verletzt worden, als mehrere Demonstranten versuchten, eine Blockade der Bereitschaftspolizei unweit des Museumsplatzes zu durchbrechen. Am Abend beruhigte sich die Lage nach Behördenangaben.

Tausende Menschen demonstrierten in Amsterdam gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Pierre Crom/Getty Images

Fauci: "Fast vertikaler Anstieg" der Corona-Infektionen in den USA

21.17 Uhr: Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante erleben die USA nach Angaben des führenden Epidemiologen Anthony Fauci derzeit "fast einen vertikalen Anstieg" der Corona-Neuinfektionen. "Wir befinden uns definitiv mitten in einem sehr ernsten Anstieg und Aufwärtstrend der Fälle", sagte Fauci am Sonntag dem Fernsehsender ABC. Dass die Kurve der Neuinfektionen so steil in die Höhe schieße, sei "wirklich beispiellos".

Am Freitag waren in den USA mehr als 440.000 neue Ansteckungen binnen 24 Stunden gemeldet worden. Das waren fast genau 200.000 mehr als bei dem Höhepunkt der Pandemie im vergangenen Februar.

Israel genehmigt vierte Corona-Impfung für über 60-Jährige

20.30 Uhr: Israel will nun auch über 60-Jährige und medizinisches Personal zum vierten Mal gegen das Coronavirus impfen. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett sagte am Sonntagabend vor Journalisten, das Gesundheitsministerium habe diesen Schritt gebilligt. Es folgte damit der Empfehlung eines Expertengremiums angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante. Am Freitag hatten in Israel zunächst die Viertimpfungen für Menschen mit Immunschwäche begonnen. Auch in Pflegeeinrichtungen für Senioren war der zweite Booster bereits erlaubt worden.

Das Schiba-Krankenhaus bei Tel Aviv hatte vor einer Woche eine Studie zur vierten Impfung gegen das Coronavirus mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech begonnen. Die Klinik teilte am Sonntag Zwischenergebnisse mit: Die Nebenwirkungen seien ähnlich wie nach der dritten Dosis. In den kommenden Tagen wolle man auch darüber informieren, in wieweit die Antikörper nach der vierten Dosis wieder ansteigen.

Lauterbach kündigt neue Corona-Beschlüsse an

19.55 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat vor dem Bund-Länder-Treffen am Freitag neue Corona-Beschlüsse angekündigt. "Es wird auf jeden Fall neue Beschlüsse geben, weil wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir die Quarantäne-Verordnung verändern", sagte Lauterbach am Sonntagabend zu RTL/ntv. Insbesondere müsse die Frage beantwortet werden, wie mit der Quarantäne-Regelung für Menschen umzugehen sei, die in der kritischen Infrastruktur arbeiteten, also etwa in Krankenhäusern oder dem ÖPNV.

Außerdem müsse verhindert werden, dass die Omikron-Welle "zu groß" werde. Deswegen werde am Freitag auch darüber gesprochen, welche Kontaktbeschränkungen angemessen seien. Eine Durchseuchung könne sich Deutschland wegen der hohen Zahl an Ungeimpften nicht leisten, so Lauterbach. Mit Blick auf die heranrollende Welle sagte der Minister: "Die Fallzahlen werden sehr stark steigen und das wird dann auch viele Ungeimpfte treffen und die sind nicht geschützt. Daher mache ich mir da große Sorgen."

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Foto: dpa

Schleswig-Holstein verschärft Corona-Regeln

19.07 Uhr: Schleswig-Holstein verschärft angesichts der sich ausbreitenden Corona-Variante Omikron die Schutzregeln. Darauf verständigten sich am Sonntag Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), seine Stellvertreter, Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP), sowie die Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen, wie die Staatskanzlei in Kiel mitteilte.

Bei Veranstaltungen wird ab Dienstag die Teilnehmerzahl auf maximal 50 in Innenbereichen beziehungsweise 100 im Freien begrenzt; bisher galt bei halber Kapazität maximal 1000.

Die Kontaktbeschränkung für Geimpfte oder Genesene auf maximal zehn Personen gilt nicht mehr nur in der Wohnung, sondern auch im öffentlichen Raum.

Günther sagte mit Blick auf die alte Rechtsbasis der Corona-Verordnungen, die die rot-grün-gelbe Koalition in Berlin hatte auslaufen lassen: "Ich fordere den Bund auf, die epidemische Lage von nationaler Tragweite festzustellen." Ziel müsse es sein, "alle notwendigen Instrumente im Kampf gegen die Pandemie zur Verfügung zu haben". Anderenfalls will der Regierungschef den Landtag bitten, die epidemische Lage für das Land festzustellen. Die Grüne Heinold und FDP-Mann Garg hatten sich - entgegen dem Kurs ihrer Parteien im Bund - bereits zuvor dafür ausgesprochen. Die Länder beraten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 7. Januar über das Vorgehen. Lesen Sie dazu: Omikron-Fälle steigen rasant – Lauterbach in großer Sorge

Omikron-Fall in Café in Flensburg - Gäste müssen in Quarantäne

18.10 Uhr: Wegen eines Omikron-Infektionsfalls in der Belegschaft eines Cafés in Flensburg müssen sich Gäste nun in Quarantäne begeben. Wahrscheinlich habe es während der Anwesenheit der infizierten Person eine hohe Konzentration infektiöser Aerosole im Gastraum gegeben, teilte die Stadt am Sonntag mit.

Deshalb seien alle Gäste, die sich am 25., 27. oder 29. Dezember tagsüber länger als zehn Minuten im Gastraum des "Kritz" aufgehalten haben, als enge Kontaktpersonen einzustufen. "Dies gilt auch, wenn durchgehend und korrekt ein Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske getragen wurde", hieß es. Die Gäste müssen sich eigenständig für zehn Tage in Quarantäne begeben. Dies gelte auch für Genesene und Geimpfte.

Neuinfektionen in Österreich in einer Woche fast verdoppelt

16.25 Uhr: In Österreich hat sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche fast verdoppelt, obwohl weniger Tests vorgenommen worden sind. Die Behörden registrierten am Sonntag 3283 Neuansteckungen binnen eines Tages. Vor einer Woche lag die Zahl noch bei 1717.

Auffällig war die hohe Positivrate der PCR-Tests, die mit 1,7 Prozent mehr als dreimal so hoch war wie vor einer Woche mit 0,6 Prozent. Dabei wurden nur rund 190.000 PCR-Testungen registriert – vergangenen Sonntag noch 280.000. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 234,6 Fälle pro 100.000 Einwohner. 70,8 Prozent der Österreicher sind vollständig geimpft.

Corona-Fälle auf der Aida – Reise endet vorzeitig

14.47 Uhr: Die Kreuzfahrt der "Aida Nova" der deutschen Reederei Aida Cruises endet wegen zahlreicher Corona-Fällen bei Crewmitgliedern ungeplant in Lissabon. Zwar hätten alle Infizierten nur milde Symptome, "aufgrund der aktuellen Situation können wir jedoch die Reise mit Aida Nova nicht wie geplant bis zum 5. Januar 2022 auf die Kanarischen Inseln fortsetzen", hieß es von Aida Cruises.

Das Unternehmen habe daher bereits begonnen, die Heimreise für die Gäste zu organisieren. Sie sollen am Montag per Flugzeug nach Deutschland, Österreich und die Schweiz zurückkehren.

Wegen Corona-Fällen an Bord sitzt die Aida Nova in Lissabon fest. (Archivbild) Foto: IMAGO / osnapix

Mittelstand begrüßt Lindners Pläne zur Milliarden-Entlastung

14.24 Uhr: Der deutsche Mittelstand hat die von Bundesfinanzminister Christian Lindner angekündigte Milliarden-Entlastung begrüßt: "Mit der Ankündigung, Steuerzahler und Mittelstand um über 30 Milliarden Euro zu entlasten, setzt Bundesfinanzminister Lindner zum Jahresbeginn und mitten in der Corona-Pandemie einen wichtigen Akzent für Investitionen und Wachstum", sagte der Geschäftsführer des Bundesverbands der Mittelständischen Wirtschaft, Markus Jerger, unserer Redaktion.

Angesichts der Kostenexplosion bei Rohstoffen und Energie bleibe Deutschland nur dann ein attraktiver Wirtschaftsstandort, wenn die Unternehmen bei der Transformation nicht nur durch Lippenbekenntnisse unterstützt würden. "Die angekündigte Verlängerung der Verlustverrechnung und die Abschaffung der EEG-Umlage müssen daher durch eine schnelle Senkung der Stromsteuer flankiert werden", forderte Jerger. Wichtig sei zudem ein flächendeckender Bürokratieabbau.

Polizei löst verbotene Corona-Demo in Amsterdam auf

13.58 Uhr: Die Polizei in Amsterdam hat eine verbotene Demonstration gegen die Corona-Politik der Regierung aufgelöst. Dazu waren am Sonntag nach Angaben der Nachrichtenagentur ANP rund 2000 Menschen vor dem Rijksmuseum im Zentrum der niederländischen Hauptstadt zusammengekommen. Bürgermeisterin Femke Halsema ordnete die Räumung des Areals an.

Medienberichten zufolge beugten sich die meisten Demonstranten den per Lautsprecher ergangenen Aufforderungen der Polizei, den Museumsplatz zu verlassen. Sie zogen aber weiter durch Teile der Innenstadt und den nahe gelegenen Vondelpark.

Die Bereitschaftspolizei war mit mehreren Hundert Beamten im Einsatz, Wasserwerfer standen bereit. Nach ähnlichen unerlaubten Zusammenkünften, die von den Organisatoren als gemeinsames "Kaffeetrinken" bezeichnet werden, war es in der Vergangenheit zu Ausschreitungen gekommen. Die Niederlande befinden sich wegen der raschen Verbreitung der hoch ansteckenden Omikron-Variante in einem harten Lockdown, der noch bis mindestens Mitte Januar dauern soll.

Tausende demonstrierten in Amsterdam gegen die Corona-Politik der Regierung. Foto: Phil NIJHUIS / ANP / AFP

Superstar Messi positiv auf Corona getestet

13.39 Uhr: Fußball-Superstar Lionel Messi hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der französische Topklub Paris St. Germain am Sonntag bekannt. Der 34 Jahre alte Argentinier befindet sich nach Klubangaben wie die ebenfalls positiv getesteten Teamkollegen Juan Bernat, Sergio Rico und Nathan Bitumazala in Isolation.

Patientenschützer fordert Impfberechtigung für Pflegekräfte

12.25 Uhr: Angesichts der Omikron-Variante werden Forderungen laut, dass auch Pflegekräfte gegen Corona impfen dürfen sollen. "Das Verabreichen von Spritzen gehört für Hunderttausende Pflegekräfte zum Alltag", sagte Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Sie müssen daher sofort in die Impfkampagne einbezogen werden." Es sei völlig absurd, dass inzwischen Apotheker und selbst Tierärzte gegen Corona impfen dürften, aber diejenigen, die in Kliniken, Heimen und in der ambulanten Pflege am engsten an der Risikogruppe dran seien, beim Impfen außen vor blieben.

Die Impfberechtigung für Pflegekräfte würde es ermöglichen, Hunderttausende Hochbetagte und Pflegebedürftige, die es aus eigener Kraft nicht zum Hausarzt oder ins Impfzentrum schaffen, daheim oder in Heimen und Kliniken zu impfen oder zu boostern. Wem der Schutz der Risikogruppe am Herzen liege, der müsse die Pflegekräfte in die Impfkampagne einbeziehen, betonte der Patientenschützer. Die Berechtigung zum Impfen für Pflegerinnen und Pfleger wäre überdies "ein wichtiger Schritt, den Beruf endlich aufzuwerten, worüber seit Jahren gesprochen wird", sagte Brysch.

Inzwischen darf auch in Apotheken gegen das Corona-Virus geimpft werden. Foto: David Inderlied/dpa

Verkürzung der Quarantäne laut Giffey noch nicht nötig

11.26 Uhr: Die Verkürzung der Quarantäne in der Pandemie wegen Omikron ist nach Ansicht von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey derzeit noch nicht nötig. "Jetzt im Moment brauchen wir das noch nicht, weil unsere kritische Infrastruktur noch nicht außer Gefecht gesetzt ist", sagte die SPD-Politikerin im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Sie sehe das als Stufenmodell.

Erst wenn absehbar sei, dass Polizei, Feuerwehr und andere Institutionen nicht mehr arbeitsfähig seien, müsse eine solche Maßnahme beschlossen werden. Angesichts erwarteter hoher Ansteckungszahlen mit der Omikron-Variante wird in Deutschland über kürzere Quarantäne-Zeiten diskutiert.

Verbände ziehen kritische Zwischenbilanz des Corona-Aufholprogramms

10.59 Uhr: Rund ein halbes Jahr nach dem Start des sogenannten Corona-Aufholprogramms für Schülerinnen und Schüler fällt die erste Bilanz von Bildungs- und Lehrerverbänden kritisch aus. Zwar sei eine pauschale Einschätzung wegen unterschiedlicher Maßnahmen in den Bundesländern schwierig, sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern, der Nachrichtenagentur dpa. "Mehrheitlich melden die GEW-Landesverbände jedoch zurück, dass die Maßnahmen offenbar nicht so fruchten wie geplant", fügte sie hinzu.

Finnern kritisierte, dass viele Angebote nicht die Kinder erreichten, die am meisten Unterstützung bräuchten, sondern diejenigen, "deren Eltern sich darum kümmern (können)". Sie erklärte das damit, dass Maßnahmen nicht im System Schule "angedockt" seien. Gelder flössen etwa in außerschulische Fördermaßnahmen und verfehlten so den Beitrag zur Chancengleichheit.

Impfung innerhalb eines Monats muss laut Lindner möglich sein

10.00 Uhr: Um in der Corona-Krise gewappnet zu sein, sollte Deutschland aus Sicht von Finanzminister Christian Lindner bei Bedarf innerhalb eines Monats die gesamte Bevölkerung impfen können. "Deutschland sollte nie wieder unvorbereitet von einer Infektionswelle überrascht werden", sagte der FDP-Chef der "Bild am Sonntag". Man wisse nicht, welche Entwicklung die Pandemie nehmen werde. "Wir müssen die dafür notwendige Infrastruktur schaffen sowie uns Zugriff auf entsprechend viel Impfstoff sichern", sagte er weiter.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in der Eingangshalle seines Berliner Amtssitzes. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Deutschland arbeitet an Notfallzulassung für Corona-Medikament

9.18 Uhr: Die Bundesregierung will noch im Januar eine Zulassung des Corona-Medikaments Paxlovid des US-Unternehmens Pfizer erreichen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir bis Ende dieses Monats das dafür notwendige Paket geschnürt haben, dass wir also Lieferungen des Medikaments erhalten und eine Notfallzulassung erreicht haben", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach der "Welt am Sonntag". Demnach bereitet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) derzeit eine nationale Zulassung von Paxlovid vor. Lesen Sie dazu: Paxlovid – Was über das Corona-Medikament bekannt ist

Deutschland solle so bereits vor der noch ausstehenden Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) das Corona-Medikament einsetzen können. "Das Mittel eignet sich insbesondere für die Behandlung ungeimpfter Risikopatienten. Diese Gruppe ist groß und besonders gefährdet", sagte Lauterbach. Das Bundesgesundheitsministerium habe bei Pfizer bereits eine Million Einheiten des Mittels vertraglich gesichert und die Lieferung einer weiteren Million Einheiten optioniert.

Paxlovid ist ein antivirales Mittel, welches das Virus daran hindert, sich zu reproduzieren. Das Präparat ist in der EU noch nicht zugelassen, die EMA unterstützt jedoch den Einsatz von Paxlovid für Notfälle. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat der Corona-Pille bereits eine Notfallzulassung für Risikopatienten ab zwölf Jahren erteilt.

Bundespolizei registriert kaum Verstöße gegen Corona-Einreiseregeln

8.49 Uhr: Zusätzlich zu ihren normalen Aufgaben hat die Bundespolizei im zu Ende gegangenen Jahr bei über 25 Millionen Reisenden geschaut, ob diese die Vorgaben der Corona-Einreiseverordnung erfüllen. Ein Sprecher teilte auf Anfrage mit, "obwohl die Bundespolizei keine Gesundheitspolizei ist", sei bei diesen Reisenden jeweils überprüft worden, ob die digitale Einreiseanmeldung vollständig und korrekt ausgefüllt worden sei. Darüber hinaus hätten die Beamten im grenzüberschreitenden Verkehr auf dem Landweg, über die Seehäfen sowie im Luftverkehr kontrolliert, ob die erforderlichen Nachweise - Testergebnis, Impf- oder Genesenennachweis - vorhanden waren.

Lediglich bei rund 226.000 Reisenden - das sind ungefähr 0,9 Prozent - habe es Anlass zur Beanstandung gegeben. In rund 190.000 Fällen seien Ordnungswidrigkeitsanzeigen an die zuständigen Bußgeldbehörden der Länder übermittelt worden, in der Regel also an die Gesundheitsämter. Dabei gab es den Angaben zufolge, je nach Verkehrsmittel, deutliche Unterschiede. Während an den Flughäfen fast nur jeder eintausendste Reisende negativ auffiel, gab es bei Kontrollen an der Landgrenze bei fast jedem zwanzigsten Reisenden (4,8 Prozent) etwas zu beanstanden.

Grenzkontrollen nehmen in Zeiten von Corona zu. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Frankreich lockert Quarantäneregelungen

8.24 Uhr: Ungeachtet einer Rekordzahl von Corona-Neuinfektionen verkürzt Frankreich seine Quarantäne-Fristen. Vollständig Geimpfte müssten im Fall einer Infektion von Montag an nur noch sieben Tage in Quarantäne, kündigte Gesundheitsminister Olivier Véran in der Sonntagszeitung "Le Journal du Dimanche" an.

Die Quarantäne kann mit einem negativen Schnelltest oder PCR-Test auf fünf Tage verkürzt werden. Für nicht oder nicht vollständig Geimpfte bleibt es bei einer Quarantäne von zehn Tagen, die mit einem negativen Test auf sieben Tage verkürzt werden kann. Kontaktpersonen, die nicht oder nicht vollständig geimpft sind, müssen weiterhin sieben Tage in Quarantäne.

Die Lockerung der Quarantäne-Regeln solle eine Destabilisierung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens verhindern, erklärte Véran. Denn wenn sich ganz Frankreich in Quarantäne befinde, komme das Land zum Stillstand.

Fitnessbranche bangt wegen Corona um Jahresstart

7.05 Uhr: Im zweiten Corona-Winter bangen viele Fitnessstudios in Deutschland erneut um ihr Geschäft. Zwar gilt nun kein harter Lockdown mehr, doch wegen strenger Vorschriften fürchtet die Branche zum wegweisenden Jahresbeginn um den Zuwachs neuer Mitglieder. "2G-plus-Vorschriften haben signifikante Auswirkungen auf die Neuanmeldungen", sagt Ralph Scholz, Vorsitzender des Deutschen Industrieverbands für Fitness und Gesundheit (DIFG).

Vielen Menschen sei es zu aufwendig, zusätzlich zu einem Impf- oder Genesenennachweis einen aktuellen Test vorzulegen ("2G plus"). "Dort wo die Regel eingeführt wurde, ist das Neugeschäft fast komplett weggebrochen", so Scholz.

Der Jahresauftakt ist die wichtigste Zeit für Fitnessstudios - dann haben viele Menschen nach der Völlerei an Weihnachten gute Vorsätze. Im ersten Quartal erzielen Fitnessstudios laut dem Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV) üblicherweise ein Drittel der Neuanmeldungen eines Jahres.

Ob Sportkurse oder Spaziergänge: Körperlich aktiv zu sein, ist laut Studien für die Gesundheit wichtiger als Abnehmen. Foto: pressmaster / Shutterstock/Pressmaster

Ärztefunktionär: Omikron kann Gesundheitssystem entlasten

4.30 Uhr: Der Präsident des Verbands der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands (VLK), Michael Weber, erhofft sich von der Omikron-Variante des Corona-Virus eine deutliche Entlastung des Gesundheitssystems. "Wenn sich die Omikron-Variante auch bei uns so stark durchsetzt wie in Südafrika, Großbritannien oder Dänemark und die Infektionen so überwiegend mild verlaufen wie dort, besteht eine realistische Wahrscheinlichkeit, dass die Pandemie auch hierzulande zu einer Endemie wird", sagte Weber der Zeitung "Welt am Sonntag".

Corona-News von Samstag, 1. Januar: Lauterbach appelliert an Ungeimpfte: "Lassen Sie sich impfen!"

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat in der "Bild am Sonntag" einen dringenden Appell an alle Ungeimpften gerichtet: "Viele Ungeimpfte haben das Gefühl, dass der Zug für sie eh abgefahren sei. Das stimmt nicht", so der MInister.

gerichtet: "Viele Ungeimpfte haben das Gefühl, dass der Zug für sie eh abgefahren sei. Das stimmt nicht", so der MInister. Abermals haben in Düsseldorf am Samstag Tausende Gegner einer Corona-Impfpflicht und der Pandemie-Maßnahmen demonstriert. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl gegen Ende der Veranstaltung auf etwa 6500.

Ungeachtet steigender Infektionszahlen will die britische Regierung vorerst keine neuen Corona-Restriktionen verhängen. Das Land müsse "versuchen, mit Covid-19 zu leben", schrieb Gesundheitsminister Sajid Javid am Samstag in einem Beitrag für die Zeitung "Daily Mail".

verhängen. Das Land müsse "versuchen, mit Covid-19 zu leben", schrieb Gesundheitsminister Sajid Javid am Samstag in einem Beitrag für die Zeitung "Daily Mail". Gute Nachrichten im Kampf gegen die Omikron-Variante: Vorläufige Ergebnisse einer Studie aus Südafrika deuten darauf hin, dass Booster-Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson besonders gut gegen schwere Verläufe von Covid-19 schützen.

deuten darauf hin, dass Booster-Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson besonders gut gegen schwere Verläufe von Covid-19 schützen. In der Silvesternacht ist die Scheibe des Kölner Wahlkreisbüros von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eingeworfen worden.

Jürgen Klopp hat sich wegen des Verdachts auf ein positives Testergebnis in Quarantäne begeben und wird seinen FC Liverpool im Spitzenspiel der Premier League am Sonntag beim FC Chelsea nicht betreuen können.

begeben und wird seinen FC Liverpool im Spitzenspiel der Premier League am Sonntag beim FC Chelsea nicht betreuen können. In seiner ersten Neujahrsansprache als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident hat Hendrik Wüst die Bürgerinnen und Bürger auf eine schwere fünfte Corona-Welle eingeschworen.

die Bürgerinnen und Bürger auf eine schwere fünfte Corona-Welle eingeschworen. Am letzten Tag des Jahres haben noch einmal mindestens 112.000 Menschen eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Damit verfügen insgesamt 71,2 Prozent der Bürger über die Grundimmunisierung , für die in der Regel zwei Dosen erforderlich sind.

, für die in der Regel zwei Dosen erforderlich sind. Knapp 3000 Kreuzfahrt-Passagiere unter anderem aus Deutschland haben die Silvesternacht wegen Corona ungeplant an Land in Lissabon verbringen müssen.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Thüringer erneut aufgerufen, die Angebote neuer Impfstoffe zu nutzen.

(Linke) hat die Thüringer erneut aufgerufen, die Angebote neuer Impfstoffe zu nutzen. In der Silvesternacht hat es in Thüringen einige kleinere unangemeldete Versammlungen und sogenannte Spaziergänge gegeben.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich mit Blick auf die Pandemie vorsichtig optimistisch gezeigt. Fürs nächste Jahr gebe es "Licht am Ende des Tunnels", sagte der SPD-Politiker am Freitagabend in der ZDF-Silvestershow vom Brandenburger Tor.

hat sich mit Blick auf die Pandemie vorsichtig optimistisch gezeigt. Fürs nächste Jahr gebe es "Licht am Ende des Tunnels", sagte der SPD-Politiker am Freitagabend in der ZDF-Silvestershow vom Brandenburger Tor. Die beliebten Urlaubsländer Italien und Malta gelten wegen ihrer hohen Corona-Infektionszahlen seit Samstag als Hochrisikogebiete. Auch Kanada und San Marino im Nordosten Italiens sind von der Bundesregierung nun so eingestuft.

Der Europaabgeordnete Moritz Körner (FDP) hat gefordert, die Gründer der durch ihren Corona-Impfstoff bekannt gewordenen deutschen Firma Biontech künftig auf den Euro-Geldscheinen abzubilden.

bekannt gewordenen deutschen Firma Biontech künftig auf den Euro-Geldscheinen abzubilden. Nach der Triage-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat Bundesseniorenministerin Anne Spiegel einen besonderen rechtlichen Schutz für Hochbetagte gefordert.

für Hochbetagte gefordert. Deutschland begrüßt das Jahr 2022. In der Corona-Pandemie ist der Jahreswechsel erneut an vielen Orten deutlich ruhiger als sonst – trotz der ungewöhnlich milden Temperaturen. Böller und Raketen durften wie im vergangenen Jahr vorab nicht verkauft werden, um die Krankenhäuser nicht weiter zu belasten. Private Feiern sind nur im kleinen Rahmen erlaubt.

Corona-News von Freitag, 31. Dezember: Schweiz reduziert Quarantäne für ungeimpfte Corona-Kontaktpersonen

In der Schweiz wird die obligatorische Quarantäne für ungeimpfte Kontaktpersonen von Corona-Infizierten von zehn auf sieben Tage reduziert.

wird die obligatorische Quarantäne für ungeimpfte Kontaktpersonen von Corona-Infizierten von zehn auf sieben Tage reduziert. Gut einen Monat nach der Entdeckung der Omikron-Variante des Coronavirus in Südafrika sieht die Regierung den Höhepunkt der neuen Infektionswelle überschritten.

des Coronavirus in Südafrika sieht die Regierung den Höhepunkt der neuen Infektionswelle überschritten. In seiner ersten Neujahrsansprache hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an die Ungeimpften appelliert, sich die schützende Spritze gegen das Corona-Virus geben zu lassen. "Meine Bitte: Machen Sie gleich in den nächsten Tagen einen Termin bei einem Impfzentrum, bei einem Arzt oder einer Ärztin", sagte er laut vorab verbreitetem Redemanuskript.

(SPD) an die Ungeimpften appelliert, sich die schützende Spritze gegen das Corona-Virus geben zu lassen. "Meine Bitte: Machen Sie gleich in den nächsten Tagen einen Termin bei einem Impfzentrum, bei einem Arzt oder einer Ärztin", sagte er laut vorab verbreitetem Redemanuskript. Angesichts der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus haben Intensivmediziner ein bundesweit einheitliches Warnsystem gefordert, um schneller reagieren zu können.

Der Virologe Christian Drosten hat sich in einem Podcast des Deutschlandfunks zur neuen Corona-Variante Omikron geäußert. Demnach rechnet der Wissenschaftler damit, dass eine Impfung mit einem an die Variante angepassten Vakzin notwendig sein wird.

Corona-News von Donnerstag, 30. Dezember: Zahlreiche Demonstrationen gegen die Corona-Politik

Corona-News von Mittwoch, 29. Dezember: WHO sieht Verkürzung der Corona-Quarantäne als "Kompromiss"

Corona-News von Dienstag, 28. Dezember: Keine Diskriminierung bei Triage laut Intensivmediziner

Im Fall einer sogenannten Triage auf Intensivstationen hat der Intensivmediziner Uwe Janssens, Präsidiumsmitglied der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), die derzeitigen ärztlichen Empfehlungen verteidigt. Lesen Sie auch den Kommentar: Corona: Warum wir alle eine Triage verhindern müssen

Corona: Warum wir alle eine Triage verhindern müssen Der australische Hollywood-Star Hugh Jackman ("X-Men") hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte der 53-Jährige am Dienstag auf Twitter mit.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) hat das bundesweite Verkaufsverbot für Silvesterfeuerwerk bestätigt.

Großbritannien hat am Dienstag mit mehr als 129.000 Fällen einen neuen Höchstwert bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet.

einen neuen Höchstwert bei den verzeichnet. Theater und Kulturzentren in Belgien dürfen zunächst wieder öffnen.

US-Präsident Joe Biden hebt die wegen Omikron verhängten Beschränkungen der Einreisen aus Ländern im südlichen Afrika zum 31. Dezember wieder auf.

Italien verzeichnet einen sprunghaften Anstieg der täglichen Corona-Fallzahlen. Am Dienstagabend meldete das Gesundheitsministerium mehr als 78.300 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages und damit weit mehr als doppelt so viele wie am Vortag.

der täglichen Corona-Fallzahlen. Am Dienstagabend meldete das Gesundheitsministerium mehr als 78.300 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages und damit weit mehr als doppelt so viele wie am Vortag. Die griechische Gesundheitsbehörde hat von Montag auf Dienstag 21.657 Corona-Neuinfektionen registriert. Das ist mehr als doppelt soviel wie am Tag zuvor und ein neuer Negativ-Rekord seit Beginn der Pandemie.

seit Beginn der Pandemie. Innerhalb eines Tages ist die Zahl der an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten sicher nachgewiesenen und wahrscheinlichen Omikron-Fälle in Deutschland stark gestiegen. 10.443 Fälle würden nun der neuen Corona-Variante zugeordnet, 45 Prozent mehr als am Vortag, hieß es am Dienstag auf einer RKI-Übersichtsseite.

Zur Eindämmung der Omikron-Welle hat Finnland am Dienstag seine Grenzen für ungeimpfte Reisende aus dem Ausland geschlossen.

Bundesjustizminister Marco Buschmann hat eine rasche Reaktion der Bundesregierung zum Triage-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts angekündigt.

Etliche Städte in Nordrhein-Westfalen haben zum anstehenden Jahreswechsel größere Ansammlungen von Feiernden und das Abbrennen von Feuerwerk an "Silvester-Hotspots" verboten. In der AfD hat es einen neuen Covid-19-Todesfall gegeben. Wie die "Badische Neueste Nachrichten" berichten, sei Roland Oberst, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Gemeinderat Rastatt (Baden-Württemberg), an den Folgen seiner Corona-Infektion gestorben.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle bisherigen Corona-News finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de