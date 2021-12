Omikron: Ausbruch in Studentenwohnheim - Quarantäne über Weihnachten und Neujahr

Karlsruhe. In einem Karlsruher Studentenwohnheim hat es einen Omikron-Ausbruch gegeben. Infizierte und Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Eine fünfte Corona-Welle lässt sich nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auch in Deutschland nicht mehr aufhalten. Das wichtigste Instrument im Kampf gegen diese Infektionswelle sei eine "besonders offensive" Booster-Impfkampagne, betonte Lauterbach in Berlin.

Zahlreiche Studenten des Karlsruher Studentenwohnheims Hermann-Ehlers-Kolleg und nähere Kontaktpersonen müssen sowohl Weihnachten als auch Silvester in Corona-Quarantäne verbringen. Grund dafür ist ein Omikron-Ausbruch. Wie viele Personen betroffen sind, gab das Gesundheitsamt nicht bekannt.

"Das ist ein hochinfektiöses Virus. Die Zahl, die wir jetzt rausgeben würden, könnte in einer Stunde schon wieder ganz anders lauten", so Dr. Ulrich Wagner vom Gesundheitsamt gegenüber "Baden TV". Entsprechend soll auch in Zukunft auf nähere Zahlenangaben verzichtet werden.

Neben einigen bestätigten Omikron-Fällen gebe es zahlreiche Verdachtsfälle. Diese würden allerdings noch vor Bestätigung als Infektionsfälle behandelt und seien ebenfalls bereits in einer zweiwöchigen Quarantäne. Aufgrund des hohen Ansteckungsrisikos durch Omikron rechne das Gesundheitsamt in den nächsten Tagen mit weiteren Ausbrüchen.

Achim Dittler, Professor am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), untermalte das Vorgehen auf Twitter: "Bis das über das Gesundheitsamt kommt, sind oft Tage vergangen. Das ist dann zu spät." Lesen Sie auch: Neue Studie zu Omikron: Doch mildere Verläufe bei Variante?

Vorab-Information betroffener Studierender. Begrüße ich, denn dann können wir direkt achtsam im Umfeld sein. Kontakte identifizieren, schauen, ob unsere Konzepte greifen. Bis das über GA kommt, sind oft Tage vergangen, das ist dann zu spät. — Achim Dittler (@achimdittler) December 21, 2021

Auf der Plattform wurde auch ein Schreiben von der Institutsleitung Sport (IfSS) des KIT veröffentlicht, wonach sämtliche Lehrveranstaltungen ausgesetzt werden. Auch der gesamte Hochschulsport werde stillgelegt. Das Institut bestätigte die Maßnahme bereits.

Spoiler: Am 10. Januar wird absolut gar nichts geöffnet. Wieso auch? Das wird die Lage nicht hergeben pic.twitter.com/MZ6d01CPHO — Patrick (@kitstudying) December 22, 2021

