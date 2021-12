Lauterbach: Omikron-Welle kommt "sicher"

Mi, 22.12.2021, 12.49 Uhr

Die Bundesregierung erwartet angesichts der hoch ansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus "sicher" eine fünfte Infektionswelle in der Pandemie. Die Omikron-Welle lasse sich in Deutschland nicht mehr verhindern, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Berlin.