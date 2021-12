Corona-Gipfel: Wird ein neuer Lockdown wegen Omikron beschlossen?

Berlin. Bund und Länder kommen am Dienstag zu einem neuen Corona-Gipfel zusammen. Wird wegen der Omikron-Variante ein neuer Shutdown verhängt?

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist auf dem Vormarsch, weshalb die Rufe nach strengeren Corona-Regeln zur Eindämmung der Pandemie lauter werden. Bund und Länder beraten am Dienstag vor Weihnachten auf einem Gipfel über das weitere Vorgehen – darauf verständigten sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz am Sonntagabend.

Auf dem Gipfel könnten striktere Maßnahmen beschlossen werden, um die erwartete fünfte Corona-Welle möglichst flach zu halten. Ist ein erneuter Lockdown realistisch, wie ihn etwa die Niederlande verhängt haben? Einige Stimmen im Überblick.

Corona-Gipfel: Wie wahrscheinlich ist ein neuer Lockdown?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schloss am Sonntag noch einen Shutdown vor Weihnachten aus. Auf die Frage angesprochen, was mit der Zeit nach den Feiertagen sei, sagte der Politiker in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen": "Ich glaube, auch da werden wir keinen harten Lockdown haben." Auf Twitter verwies er auf die Notwendigkeit einer offensiven Booster-Impfkampagne und einer Verschärfung der Maßnahmen zur Kontaktreduktion.

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) geht zwar von Einschränkungen Anfang Januar aus. Ein umfassender Lockdown solle aber möglichst vermieden werden, sagte Habeck am Montagmorgen im Deutschlandfunk. "Ich denke, wir haben noch andere Möglichkeiten, differenzierter vorzugehen", erklärte er weiter. Er sei sich allerdings sicher, "dass Clubs und Diskotheken schließen werden", und "dass wir die Kontakte auch für Geimpfte in Innenräumen reduzieren werden".

Grünen-Gesundheitspolitiker: "Gut geplanter Lockdown Anfang Januar"

Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen brachte einen Lockdown nach den Feiertagen ins Spiel. "Wir müssen mit unseren Maßnahmen vor die Omikron-Welle kommen. Unser heutiges Handeln bestimmt die morgige Pandemie-Lage", sagte Dahmen der Deutschen Presse-Agentur. "Angesichts der äußerst hohen Übertragbarkeit von Omikron werden wir um einen Lockdown nach Weihnachten vermutlich nicht herumkommen. Ein mögliches Szenario wäre ein gut geplanter Lockdown Anfang Januar."

Der Städte- und Gemeindebund thematisierte ebenfalls einen Lockdown. "Wenn viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunen, etwa in den Gesundheitsämtern, den Ordnungsämtern, der Feuerwehr, den Verwaltungen aber auch bei der Polizei und in Krankenhäusern ausfallen, sind unsere Reaktionsmöglichkeiten beschränkt", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. "Es kann sein, dass als letzter Ausweg nur ein flächendeckender Lockdown als Reaktionsmöglichkeit bleibt."

Dafür fehle allerdings mittlerweile die notwendige Rechtsgrundlage, kritisierte Landsberg. "Wir sind in großer Sorge, dass die vom Expertenrat empfohlenen Kontaktbeschränkungen nicht ausreichen könnten. Deswegen sollte sich die Politik zusätzliche Handlungsmöglichkeiten eröffnen, das bedeutet, der Deutsche Bundestag müsste in einer Sondersitzung möglichst noch vor dem Jahreswechsel erneut die epidemische Lage feststellen."

Corona-Expertenrat empfiehlt schärfere Kontaktbeschränkungen

Der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung hatte am Sonntag vor einer "neuen Dimension" im Pandemiegeschehen durch Omikron gewarnt. "Wirksame bundesweit abgestimmte Gegenmaßnahmen zur Kontrolle des Infektionsgeschehens sind vorzubereiten, insbesondere gut geplante und gut kommunizierte Kontaktbeschränkungen", heißt es in der Stellungnahme, der alle 19 Mitglieder zugestimmt haben. Lesen Sie dazu: Omikron: Expertenrat fordert strengere Kontaktbeschränkungen

