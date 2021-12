Hüpfburg-Unglück: Vier Kinder sterben bei Sturz aus zehn Metern Höhe

Bei einem schweren Unfall mit einer Hüpfburg im australischen Bundesstaat Tasmanien sind vier Kinder ums Leben gekommen. Fünf weitere Kinder wurden schwer verletzt, wie die örtliche Polizei mitteilte. Zunächst war von zwei toten Kindern die Rede gewesen.

Den Angaben zufolge hatte heftiger Wind die aufblasbare Burg am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr in die Luft gewirbelt. Neun Kinder seien aus bis zu zehn Metern Höhe in die Tiefe gestürzt. Einige Verletzte seien noch am Unfallort versorgt worden, andere in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es. Auch mehrere Helikopter waren im Einsatz.

Die Polizeichefin der Region, Debbie Williams, sprach von einem "tragischen Vorfall". Sämtlichen betroffenen Familien werde Hilfe und Betreuung angeboten.

Hüpfburg-Unglück: Zur Weihnachtsfeier aufgebaut

Dabei sollte es ein fröhlicher Tag werden: Die Schule in Devonport im Nordwesten Tasmaniens habe ihre Weihnachtsfeier abgehalten und mit Aktivitäten wie der Hüpfburg das Ende des Jahres gefeiert, berichtete der australische Sender ABC. Die Schule wurde nach dem Unglück geschlossen. Zahlreiche Eltern eilten zum Unfallort.

Australiens Premierminister Scott Morrison nannte den tödlichen Vorfall "unfassbar herzzerreißend" und "einfach erschütternd". Morrison weiter: "Kleine Kinder wollen einen lustigen Tag zusammen mit ihren Familien verbringen und es wird zu einer so schrecklichen Tragödie – zu dieser Jahreszeit. Es bricht einem einfach das Herz."

Die Insel Tasmanien ist ein eigener australischer Bundesstaat und liegt unterhalb der Südostküste des Landes. (dpa/afp/bef)

