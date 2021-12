Willi Herren: Ermittlungen zu Imbisswagen-Brand eingestellt

Der Entertainer, Schlagersänger und Schauspieler ist am 20. April tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Das Video zeigt die wichtigsten Momente in seinem Leben.

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zum abgebrannten Reibekuchen-Wagen des toten Schauspielers und Sängers Willi Herren vorerst eingestellt. Das teilte ein Sprecher am Mittwoch mit.

Abgebrannter Imbisswagen von Willi Herren – Kein Täter ermittelbar

Trotz Auswertung von Funkzellendaten und Videomaterial habe man keinen Täter zweifelsfrei identifizieren können. Sollten sich neue Anhaltspunkte ergeben, könne das Verfahren aber wieder aufgenommen werden. Der „Express“ hatte zuvor berichtet.

Ein Brandermittler der Polizei untersucht die Überreste des abgebrannten Reibekuchenwagens "Willi Herren’s Rievkoochebud". Foto: dpa

Willi Herren, bekannt geworden als Serien-Fiesling Olli Klatt in der „Lindenstraße“ und Sänger von Mallorca-Partyschlagern, war im April tot in seiner Wohnung in Köln-Mülheim gefunden worden. Wenige Tage später brannte sein erst kurz zuvor eröffneter Imbisswagen auf einem Supermarkt-Parkplatz in Frechen bei Köln ab. Die Staatsanwaltschaft ging von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

(fmg/dpa)

