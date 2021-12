Corona-Variante Omikron in Deutschland: Die Zahlen für Ihr Bundesland

Pandemie Corona-Variante Omikron: So ist die Lage in Deutschland

Weniger als zwei Wochen vor den Feiertagen scheint sich die Corona-Lage in Deutschland ein wenig zu entspannen. Mittlerweile stecken sich hierzulande wieder weniger Menschen mit dem Coronavirus an. Auch die Zahl der Menschen, die ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen, steigt derzeit nicht mehr. Doch wirklich lange wird diese Phase wohl nicht anhalten, warnen Experten.

Schuld daran ist die noch langsame, aber bereits stetige Ausbreitung der Omikron-Variante. Mit Blick auf andere Ländern gehen Forscher davon aus, dass die Virusvariante schon bald in Deutschland dominieren wird. „Ich befürchte, dass Omikron in spätestens zwei bis drei Wochen wieder zu einem Anstieg bei den Infektionszahlen führt, vermutlich auch bei den Klinikeinweisungen“, so Epidemiologe Gérard Krause vom Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig.

Corona: Omikron könnte in zwei bis vier Wochen dominant sein

Der Einschätzung stimmen auch andere Experten zu: „Im Moment ist Omikron in Europa noch selten“, sagte Richard Neher, Leiter der Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien am Biozentrum der Universität Basel (Schweiz), in einem am Montag auf der Webseite der Hochschule veröffentlichten Interview. „Aber wenn die Entwicklung so weitergeht, wird Omikron in etwa zwei bis vier Wochen in Europa vorherrschend sein.“

Daten aus Dänemark und Großbritannien legen schon nahe, dass sich die Zahl der Omikron-Ansteckungen alle drei bis vier Tage verdoppeln könnte. Damit wäre die Übertragungsrate dreimal so hoch wie bei Delta. Grund dafür sei, dass sich sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte infizieren. Gegen eine Ansteckung seien Geimpfte bei der Delta-Variante besser geschützt gewesen als nun bei Omikron, so Neher.

Omikron-Fälle in Deutschland: Die aktuelle Lage

Zur Schwere der Erkrankungen durch Omikron gibt es laut Robert Koch-Institut (RKI) noch keine gesicherten Erkenntnisse. Immer donnerstags veröffentlicht das Institut die aktuellen Corona-Fallzahlen in jedem Bundesland aufgefächert nach den verschiedenen Varianten, die zu den Infektionen geführt haben. Der Anteil der Omikron-Variante lässt sich daher bisher nur im Wochentakt verfolgen.

In der Kalenderwoche 48 (29. November bis 5. Dezember 2021) wurden in Deutschland insgesamt 44 Omikron-Fälle erfasst

In der KW 47 (22. bis 28. November 2021) wurden dem RKI 16 Omikron-Fälle gemeldet

Am Beispiel Bayerns lässt sich aber illustrieren, wie schnell sich Omikron ausbreiten kann: Während in der 47. Kalenderwoche laut RKI nur sechs aktuelle Omikron-Fälle gemeldet wurden, sprach Markus Söder am Dienstag (14.12.) von 87 Verdachtsfällen und 39 bestätigten Ansteckungen im Freistaat.

Verbreitung in den Bundesländern: Omikron-Fallzahlen in der Übersicht

In der folgenden Tabelle können Sie ablesen, wie viele Omikron-Fälle dem RKI aktuell aus allen Bundesländern gemeldet wurden (Stand: Wochenbericht vom 9.12.21). Auch mit unserem interaktiven Tracker können Sie verfolgen, wie sich die Variante ausbreitet.

Bundesland Omikron-Fälle KW 47 Omikron-Fälle KW 48 Baden-Württemberg 0 10 Bayern 4 6 Berlin 0 3 Brandenburg 0 1 Bremen 0 1 Hamburg 0 1 Hessen 7 9 Mecklenburg-Vorpommern 0 0 Niedersachsen 0 2 Nordrhein-Westfalen 4 11 Rheinland-Pfalz 1 0 Saarland 0 0 Sachsen 0 0 Sachsen-Anhalt 0 0 Schleswig-Holstein 0 0 Thüringen 0 0

(bml mit dpa)

