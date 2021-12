Verheerende Schäden durch Tornado in Kentucky

So, 12.12.2021, 09.10 Uhr

In mehreren US-Bundesstaaten haben Tornados verheerende Schäden angerichtet. Allein in Kentucky kamen mindestens 70 Menschen ums Leben, viele von ihnen in einer eingestürzten Kerzenfabrik.