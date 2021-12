Bei Berlin: Fünf Leichen in Wohnhaus entdeckt – drei davon sind Kinder

Berlin In einem Wohnhaus südöstlich von Berlin hat die Polizei am Samstag fünf Leichen entdeckt. Die Beamten gehen von einem Tötungsdelikt aus.

In einem Haus bei Berlin sind fünf Leichen entdeckt worden

Bei den Toten handelt es sich um zwei Erwachsene und drei Kinder

Die Polizei geht von einem Verbrechen aus

In einem Wohnhaus nahe Berlin hat die Polizei am Samstag fünf Leichen entdeckt. Derzeit läuft ein Polizeieinsatz in einem Wohnhaus in Königs Wusterhausen, südöstlich der Hauptstadt. Wenige Minuten vor Mittag sei ein Anruf eingegangen, hatte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd am Samstag erklärt. Der Anrufer habe es ungewöhnlich gefunden, dass die Bewohner des Hauses im Ortsteil Senzig nicht zu sehen seien.

"Wir gehen davon aus, dass es sich um ein Tötungsverbrechen handelt", sagte der Sprecher. Die Mordkommission ermittle. Am Nachmittag waren noch Beamte der Spurensicherung vor Ort. Die Straße sei abgesperrt, sagte der Sprecher.

Leichen mit Stich- und Schussverletzungen

Laut Staatsanwaltschaft Cottbus weisen die Leichen Schuss- und Stichverletzungen auf. Bei den Toten handelt es sich laut Angaben der Behörden um zwei Erwachsene und drei Kinder. Die "Märkische Allgemeine" berichtet zudem, dass sich die Toten in Corona-Quarantäne befunden haben sollen. Zuerst hatte der RBB über den Einsatz berichtet. (fmg/mit dpa)

