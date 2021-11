Amalias Liebesleben: Niederlande-Prinzessin will deutschen Freund

Den Haag. Die niederländische Prinzessin Amalia wird 18 Jahre alt – und äußert sich in einem Buch zu ihrem Liebesleben. Sie mag deutsche Männer.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das niederländische Königspaar in Berlin empfangen. Willem-Alexander und Maxima absolvieren einen dreitägigen Besuch in Deutschland.

Niederländisches Königspaar startet Staatsbesuch in Berlin

Niederländisches Königspaar startet Staatsbesuch in Berlin

Niederlande Liebesleben einer Prinzessin: Amalia will deutschen Freund

Ein Holländer? Kommt eher nicht infrage. Lieber hätte sie einen Deutschen an ihrer Seite. Einen Jungen, der „nicht ungehobelt“ wäre, sondern „gute Manieren“ besäße. Der sich bei der Begrüßung respektvoll verbeugte wie die schicken Monarchen in den „Sissi“-Liebesfilmen.

Amalia, Kronprinzessin der Niederlande, mag junge Herren aus dem großen Nachbarland. Denn die Deutschen – jedenfalls die aus kultiviertem Hause – findet sie im Allgemeinen galanter und höflicher als ihre Landsmänner. Jetzt müsste Amalia nur noch jemanden kennenlernen, dem sie ihr Teenagerherz schenken kann.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Amalia offenbart diese Vorliebe in einer Hochglanzbiografie, die nun anlässlich ihres am 7. Dezember bevorstehenden 18. Geburtstags in den Niederlanden erschienen ist. Die Bekenntnisse der künftigen Königin faszinieren dort die Massen – die 50.000 Exemplare umfassende erste Auflage ist bereits nach wenigen Tagen ausverkauft. Mehr zum Thema:Warum Niederlande-Prinzessin Amalia auf Millionen verzichtet

Amalia macht klar: Sie ist nicht lesbisch

Amalia, die sich noch nie an der Seite eines Mannes gezeigt hat, räumt darin mit Gerüchten um ihre sexuelle Orientierung auf.

Denn in den letzten Monaten hatte ihr Volk öffentlich darüber debattiert, was eigentlich wäre, sollte Amalia eines Tages eine Frau heiraten wollen. Ministerpräsident Mark Rutte sah sich zur Klarstellung der „rein hypothetischen Frage“ veranlasst, ob die Prinzessin dann auf den Thron verzichten müsste: „Die Regierung findet, dass ein Thronfolger auch eine Person des gleichen Geschlechts heiraten kann.“

Amalia – hier vor wenigen Monaten im Garten des königlichen Schlosses in Den Haag – mag Jungs mit guten Manieren. Foto: imago images/ANP

In dem Porträtbuch äußert sich Amalia dazu: Nein, sie glaube nicht, dass es ein Problem gäbe, wenn sie in eine Frau verliebt wäre. Aber sie stehe auf Jungs, und ja, sie habe schon mal einen Freund gehabt – für drei Monate. Auch interessant:Volksnah und warmherzig – König Willem-Alexander wird 50

Das Klatschthema ist damit allerdings nicht aus der Welt. Manche Journalisten und andere professionelle Beobachter des Königshauses mutmaßen, dass Amalia mit der Wahl der Autorin ihrer Biografie eine subtile Botschaft setzen wollte: Claudia de Breij (46), eine in den Niederlanden bekannte Kabarettistin, ist mit einer Frau verheiratet. „Dumm und mittelalterlich“ seien diese Spekulationen um Amalias Liebesleben, schimpft eine Kommentatorin der Zeitung „De Volkskrant“.

Amalia spricht mit einem Therapeuten

Ganz schön starker Druck, den die 17-Jährige aushalten muss. Die älteste Tochter von König Willem-Alexander (54) und Königin Máxima (50) geht seit Kindertagen regelmäßig zum Psychologen. „Ich finde das kein Tabu und habe kein Problem, das öffentlich zu sagen“, beteuert Amalia in dem Buch. „Manchmal wird mir alles zu viel, Schule, Freunde – und dann rede ich mit jemandem.“ Promis

Autorin de Breij beschreibt, wie Amalia unter dem Tod ihrer Tante Inés Zorreguieta († 33) litt – Máximas jüngere Schwester hatte sich 2018 das Leben genommen. Um den Verlust zu verarbeiten, habe Amalia eine Reise nach Südafrika unternommen, 40 Stunden allein auf einem Berg verbracht und ihrer Verwandten eine Art Abschiedsbrief geschrieben.

„Ich finde es normal, hin und wieder mit einem Fachmann zu sprechen“, sagt Amalia über ihre Besuche beim Therapeuten. „Besonders nach dem, was meiner Tante passiert ist.“

Die Kronprinzessin ist bereit, ihr Leben fürs Land zu opfern

Es ist das erste Mal, dass eine autorisierte Biografie einen tieferen Blick auf den Menschen Amalia ermöglicht. Bislang haben Willem-Alexander und Máxima sie und ihre beiden Schwestern Alexia (16) und Ariane (14) weitgehend von der Öffentlichkeit ferngehalten. Lesen Sie hier:

Familienidylle: König Willem-Alexander und seine Frau Máxima mit den Töchtern Amalia, Alexia und Ariane (v. l.). Foto: picture alliance/ANP

Das wird sich für die Thronfolgerin bald ändern: Mit der Volljährigkeit bekommt sie einen Platz im niederländischen Staatsrat, einem Gremium, das zwar nichts entscheidet, die Regierung aber in zentralen Fragen berät. Einen Tag nach dem Geburtstag wird sie im Ballsaal des Kneuterdijk-Palastes in Den Haag ihre erste offizielle Rede halten.

Auf die Prinzessin kommt viel Verantwortung zu. In früheren Jahren hatte Amalia darauf keine Lust und empfand ihre Rolle als belastend. Erst ab dem Alter von 14 Jahren habe sie sich mit ihrer Zukunft „versöhnt“ und realisiert, welche Ehre ihr zuteil werde. Im Buch wird sie pathetisch: „Ich stehe im Dienste meines Landes. Ich gebe mein Leben für die Niederlande.“

Amalias Vorbild ist Oma Beatrix

Eilig hat sie es allerdings nicht. Sollte ihrem Vater in naher Zukunft etwas zustoßen, würde sie ihre Mutter bitten, den Thron für eine Übergangszeit zu übernehmen. Vor ihrer Regentschaft will die Abiturientin nämlich ein Studium absolvieren sowie zwei Jahre im Ausland verbringen.

Und sich ihren Hobbys widmen. Die Niederländer erfahren in der Biografie, dass Amalia gerne reitet, singt und Cocktails mixt. Außerdem hat sie ein Faible für glitzernde Diademe – praktisch für eine Majestät. Auch interessant:Niederländer lieben Máxima – die Königin mit Herz wird 50

Fürs ganz große Glück fehlt nur noch jemand an ihrer Seite. Gut möglich, dass sie wirklich eines Tages einen Deutschen mit nach Hause bringt – wegen familiärer Bindungen hat sie deutsche Freunde. Und sie hat ein Vorbild.

Ihre Großmutter Beatrix (83), bis zu ihrer Abdankung vor acht Jahren selbst Königin, hatte ebenfalls einen deutschen Ehemann, den aus dem Wendland stammenden Diplomaten Claus von Amsberg († 76). Ihrer Oma, sagt Amalia, fühle sie sich besonders nahe.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de