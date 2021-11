Corona-Impfung für Kinder: Wann kommt sie? Wie sicher ist sie? Alle Infos

Die Pandemie verläuft dramatisch und die Sieben-Tage-Inzidenz stellt regelmäßig einen neuen, gefährlichen Rekord auf. Aktuell sind besonders Kinder von einer Ansteckung mit dem Coronavirus gefährdet. Laut Robert Koch-Institut überschlagen sich die Fallzahlen in der Altersgruppe der Jüngeren.

Der Grund für die Neuinfektionen bei Kindern liegt auf der Hand: Bisher hat die Ständige Impfkommission (Stiko) lediglich eine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren ausgesprochen. Jüngere Kinder sind in der Regel noch nicht immunisiert. Einem Beschlussvorschlag vom 17. November zufolge soll die deutsche Impfkampagne aber schnellstmöglich auch auf die junge Generation ausgeweitet werden.

Laut Beschlussvorschlag, der unserer Redaktion vorliegt, werden Bund und Länder die Impfangebote ausweiten. Zur aktualisierten Impfstrategie heißt es: "Auch Kindern zwischen 5 und 11 Jahren soll, sobald eine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission vorliegt und der erforderliche Impfstoff zur Verfügung steht, rasch eine Impfung angeboten werden."

Kinderimpfung: In diesen Ländern werden Jüngere bereits immunisiert

Biontech-Pfizer gaben im September positive Studienergebnisse für die Impfung von Fünf- bis Elfjährigen bekannt. Der Antrag für die Zulassung in der EU wurde Mitte Oktober gestellt und läuft noch. Experten erwarten die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) noch vor Weihnachten.

In den USA hat der Impfstoff schon im Oktober eine Notfallzulassung erhalten. Jüngere Kinder bekommen dabei eine geringe Dosierung. Sie erhalten nur ein Drittel der Dosis, die Erwachsenen verabreicht wird, demzufolge zehn statt 30 Mikrogramm. Die Schutzwirkung beträgt laut Firma allerdings auch bei der jungen Zielgruppe 90,7 Prozent.

Am 15. November wurde das Vakzin auch in Israel für Kinder ab fünf Jahren zugelassen. In Österreich werden Kinder bereits vor der EMA-Zulassung mit Biontech-Pfizer geimpft. Im November hat auch Moderna die EU-Zulassung seines Impfstoffs in halber Dosierung für Sechs- bis Elfjährige beantragt. (day)

