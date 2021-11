Infektionsschutzgesetz: Corona-Tests, Krankentage - was sich jetzt ändern soll

Berlin Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen stark in die Höhe. Am Montag soll der Entwurf für das geänderte Infektionsschutzgesetz kommen.

Wie geht es angesichts steigender Corona-Zahlen in den kommenden Monaten weiter? SPD, Grüne und FDP wollen an diesem Montag eine rechtliche Grundlage für die weitere Bekämpfung der Pandemie präsentieren. "Am Montag werden wir dem Parlament einen Gesetzentwurf zur angemessenen und entschlossenen Bekämpfung von Corona vorlegen", sagte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese der "Welt" (Montag).

Der Bundestag will am Donnerstag in erster Lesung über ein neues Infektionsschutzgesetz beraten. Der Sonderstatus der epidemischen Lage von nationaler Tragweite läuft am 25. November aus. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt lehnte eine Verlängerung ab und betonte bei "Anne Will", notwendig sei eine Lösung, die ausreichend und auch angesichts einer Mehrheit geimpfter Menschen in Deutschland rechtssicher sei.

Corona: Diese Änderungen könnten kommen

Am Wochenende hatte es aus Fraktionskreisen geheißen, die drei möglichen Koalitionspartner wollten unter anderem neue Regelungen zum Testangebot festschreiben. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Wie die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtete, könnten Corona-Tests bald wieder für alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos sein.

bald wieder für alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos sein. Auf eine bundesweite 2G-Regel wollen die Ampel-Parteien demnach verzichten.

Laut "Bild am Sonntag" erwägen SPD, Grüne und FDP allerdings eine tägliche Testpflicht für Mitarbeiter und Besucher in Pflegeheimen - unabhängig von der Impfung oder dem Genesenenstatus.

Für Eltern soll es mehr Krankentage geben, sofern ihre Kinder aufgrund von Infektion, Quarantäne oder Kita-Schließungen zu Hause bleiben müssen, heißt es in dem Bericht weiter.

Auch um Booster-Impfungen soll es demnach stärker gehen: Ärztinnen und Ärzte sollen der "Bild am Sonntag" zufolge ältere Patientinnen und Patienten aktiv zur Auffrischungsimpfung anhalten.

Altmaier: Aufhebung von epidemischer Lage "schwerer Fehler"

Der geschäftsführende Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die geplante Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite als schweren Fehler bezeichnet. Er schrieb am Montag auf Twitter, die Ampel-Koalition habe eine faire Chance verdient, insbesondere für mehr Klimaschutz und Wachstum. "Die Aufhebung der pandemischen Lage wäre derzeit aber ein schwerer Fehler & das völlig falsche Signal. Es wäre ein Zeichen von Größe, das zu ändern."

(raer/dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de