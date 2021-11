3G plus: Corona-Regel wird ausgeweitet - Was das bedeutet

Berlin Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird vielerorts auf 3G plus gesetzt. Doch was bedeutet die Regel genau?

An immer mehr Orten gilt 3G plus: Eintritt für Genesene, Geimpfte und PCR-Getestete.

Pandemie 3G plus wird ausgeweitet: Was die neue Regel bedeutet

Die 3G-Plus-Maßnahme kommt in einigen Regionen Deutschlands immer mehr zum Einsatz

Doch was heißt das genau?

Hier finden Sie alle Informationen zu 3G plus

Im Laufe der Corona-Pandemie wurden nicht nur zahlreiche Fachbegriffe aus Virologie und Epidemiologie in den allgemeinen Sprachgebrauch aufgenommen, sondern auch Abkürzungen, die sich ohne Hintergrundwissen kaum erschließen lassen: Da wären etwa AHA + L, FFP2, PCR, mRNA - und das breite Spektrum an Konstellationen rund um den Buchstaben G.

Das G steht in 3G für "geimpft, genesen oder getestet". Auf der Hand liegt das bei weitem nicht, schließlich wird das Partizip II bei einer Vielzahl von Verben mit dem Präfix "ge-" gebildet. Nun wird noch eine weitere Komponente ins Rennen geschickt: Vielerorts herrscht jetzt die Regelung 3G plus.

3G plus: Was ist das?

3G plus ist eine verschärfte Variante der 3G-Regelung: Sie besagt, dass ausschließlich Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete Zutritt zu einem bestimmten Ort erhalten. PCR-Tests sind sicherer als Antigen-Schnelltests. Doch das macht nicht nur einen deutlichen zeitlichen Unterschied: Während das Schnelltest-Ergebnis in der Regel nach etwa 15 Minuten da ist, braucht allein die Auswertung eines PCR-Tests im Labor vier bis fünf Stunden, die Übermittlung des Ergebnisses dann entsprechend länger. Und auch preislich ist der PCR-Test teurer als ein Schnelltest.

Die neue Regelung kommt in unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen Lebens zur Anwendung: In Thüringen sollen Kommunen das 3G-plus-Modell ab der zweiten Corona-Warnstufe in bestimmten Bereichen einführen.

In Bayern gilt die 3G-plus-Regel, wenn die Corona-Ampel auf Gelb springt. Wo bisher die 3G-Regel galt - also Zutritt für Geimpfte, von Corona Genesene oder negativ Getestete - gilt seit Sonntag die 3G-plus-Regel. Das bedeutet, dass statt eines Schnelltests ein PCR-Test notwendig ist. In Clubs und Diskotheken gilt sogar die 2G-Regel - ein negativer Test reicht dort also nicht aus. Der Maskenstandard wird flächendeckend auf FFP2 erhöht. Die Zugangsbeschränkungen gelten nicht für den Handel und den Öffentlichen Nahverkehr.

Was bedeuten die Regeln 1G und 2G?

Bei manchen Veranstaltungen wird wiederum nach der 2G-Regel vorgegangen – der Eintritt ist dann nur noch für Geimpfte und Genesene möglich. 1G ist die strikteste Variante der bislang gängigen G-Modelle: Nach dieser Regel dürfen nur Geimpfte zugelassen werden.

(raer/mit dpa)

