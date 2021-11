3G plus: Was steckt hinter der Maßnahme? Corona-Regel wird ausgeweitet

Berlin Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird an vielen Orten auf 3G plus gesetzt. Doch was bedeutet die Regel – und wer ist betroffen?

An immer mehr Orten gilt 3G plus: Eintritt für Genesene, Geimpfte und PCR-Getestete.

Pandemie 3G plus wird ausgeweitet: Was bedeutet die Maßnahme?

Die 3G-Plus-Regel kommt in einigen Regionen Deutschlands immer mehr zum Einsatz

Doch was heißt das genau?

Hier bekommen Sie alle Informationen

Im Laufe der Corona-Pandemie wurden nicht nur zahlreiche Fachbegriffe aus Virologie und Epidemiologie in den allgemeinen Sprachgebrauch aufgenommen, sondern auch Abkürzungen, die sich ohne Hintergrundwissen kaum erschließen lassen: Da wären etwa AHA + L, FFP2, PCR, mRNA - und das breite Spektrum an Konstellationen rund um den Buchstaben G.

Das G steht in 3G für "geimpft, genesen oder getestet". Auf der Hand liegt das bei weitem nicht, schließlich wird das Partizip II bei einer Vielzahl von Verben mit dem Präfix "ge-" gebildet. Nun wird noch eine weitere Komponente ins Rennen geschickt: Vielerorts herrscht jetzt die Regelung 3G plus.

3G plus: Was ist das?

3G plus ist eine verschärfte Variante der 3G-Regelung: Sie besagt, dass ausschließlich Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete Zutritt zu einem bestimmten Ort erhalten. PCR-Tests sind sicherer als Antigen-Schnelltests – mitunter aber auch kostspieliger.

Die neue Regelung kommt in unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen Lebens zur Anwendung: In Thüringen sollen Kommunen das 3G-plus-Modell ab der zweiten Corona-Warnstufe in bestimmten Bereichen einführen.

Bayern weitet 3G-plus-Regel aus

In Bayern wird die 3G-plus-Regelung ausgeweitet, wie Markus Söder am Mittwoch (3.11.) angekündigt hat.

Bei einer gelben Krankenhausampel (450 belegte Intensivbetten) heißt das künftig neben einer Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken:

3G wird zu 3Gplus (ausgenommen sind öffentliche Verkehrsmittel und ÖPNV).

In der Pflege und Altenheime gibt es eine Testpflicht künftig.

Bei einer roten Ampel (600 volle Intensivbetten):

3G am Arbeitsplatz

2G für Veranstaltungen und Kultur

3G plus in Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen

Und auch in anderen Bundesländern könnte 3G plus schon Realität werden: So plant etwa das Festkomitee des Kölner Karnevals, dass für Zuschauerinnen und Zuschauer bei Saalveranstaltungen die 3G-Plus-Regel greifen soll, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte.

Was bedeuten die Regeln 1G und 2G?

Bei manchen Veranstaltungen wird wiederum nach der 2G-Regel vorgegangen – der Eintritt ist dann nur noch für Geimpfte und Genesene möglich. 1G ist die strikteste Variante der bislang gängigen G-Modelle: Nach dieser Regel dürfen nur Geimpfte zugelassen werden.

