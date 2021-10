Goldene Bild der Frau: Diese Stars kamen zur Preisverleihung

Sieben Frauen, sieben "Heldinnen des Alltags". Sie alle sind am Mittwochabend in Hamburg mit der Auszeichnung "Goldene Bild der Frau 2021" geehrt worden. 400 geladene Gäste nahmen an der Veranstaltung im Stage Theater Neue Flora teil.

Deutschlands größte Frauenzeitschrift, die "Bild der Frau" aus dem Hause der Funke Mediengruppe, würdigte das soziale Engagement der Frauen. "Wir alle sind den Preisträgerinnen unendlich dankbar für die großartigen Projekte, die sie auf die Beine gestellt haben. Mit beeindruckender Leidenschaft, viel Empathie, großem Mut und einer unfassbaren Energie machen sie die Welt besser", fasste Julia Becker, Verlegerin und Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe, den Kern der Preisverleihung zusammen.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Stars bei der Verleihung der "Goldenen Bild der Frau" Stars bei der Verleihung der "Goldenen Bild der Frau" Elisabeth Lanz (r), Schauspielerin und Patin, und Sabine Häcker von "Hunde für Handicaps e.V.", Berlin, sowie Hund Quincy auf dem roten Teppich bei der "Goldenen Bild der Frau 2021". Foto: Georg Wendt/dpa

Stars bei der Verleihung der "Goldenen Bild der Frau" Moderator Kai Pflaume mit "Bild der Frau"-Chefredakteurin Sandra Immoor, FUNKE-Verlegerin Julia Becker, Gesellschafterin Nora Marx und Bianca Pohlmann (Leitung Funke Zeitschriften) auf dem roten Teppich. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Stars bei der Verleihung der "Goldenen Bild der Frau" Wolke Hegenbarth (r), Schauspielerin und Patin, Annie Wojczewski, Preisträgerin, von "Dewi Saraswati Hamburg e.V.", kommen zur Verleihung der "Goldenen Bild der Frau 2021·. Mit dem Preis der Frauenzeitschrift Bild der Frau von der Funke Mediengruppe werden zum 14. Mal Frauen ausgezeichnet, die mit ihrem Engagement für mehr Miteinander und Gerechtigkeit kämpfen. Foto: Georg Wendt/dpa

Stars bei der Verleihung der "Goldenen Bild der Frau" Hubertus Meyer-Burckardt, Moderator, und seine Frau kommen zur Verleihung der "Goldenen Bild der Frau 2021". Foto: Georg Wendt/dpa

Stars bei der Verleihung der "Goldenen Bild der Frau" Patinnen mit TikTok-Faktor: Die Zwillinge Lisa (r) und Lena Mantler, Influencer und Patinnen, und Nina Lindtner (M), Preisträgerin, von "Grüne Bande", Aschaffenburg. Foto: Georg Wendt/dpa

Hier lesen Sie mehr über die Preisträgerinnen, ihre bemerkenswerten Projekte und was sie antreibt.

"Goldene Bild der Frau": Was Moderator Kai Pflaume von den Frauen lernt

Und auch TV-Star und Gala-Moderator Kai Pflaume betonte die Wirksamkeit des Engagements: "Von allen Preisträgerinnen können wir lernen, dass man immer dranbleiben muss. Diese Einstellung ist das, was alle Frauen eint. Sie haben so eine Überzeugungskraft, sind so hartnäckig, so zielstrebig – das imponiert mir sehr", sagte Kai Pflaume. Lesen Sie hier: Rente und Steuer: So können Sie Ihre Grundrente erhöhen

Unter den Preisträgerinnen befindet sich etwa die junge Kölnerin Carina Raddatz, die mit ihrem Verein Obstkäppchen e.V. bedürftigen Seniorinnen und Senioren frisches Obst schenkt - und dabei immer auch Zeit für einen Plausch hat. Show-Größe Sky du Mont fungierte als prominenter Pate der Kölnerin und zeigte sich beeindruckt von ihrem Projekt. "Carina Raddatz schenkt bedürftigen Seniorinnen und Senioren, die ihr Leben lang geschuftet und jetzt trotzdem nicht genug Geld haben, um über die Runden zu kommen viel mehr als eine Tüte voll frischer Lebensmittel. Sie schenkt ihnen Zeit, Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Das finde ich großartig. Denn noch schlimmer als ein leerer Magen ist das Gefühl, vergessen zu sein." Auch interessant: Patricia Kelly: „Ich bin drei Tage durch die Hölle gegangen“

(mja/ccj)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de