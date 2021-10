Tony Marshall auf Intensivstation: Ehefrau macht sich große Sorgen

Baden-Baden Schlagerstar Tony Marshall hat seine Frau mit dem Coronavirus angesteckt. Dabei waren beide doppelt geimpft. So steht es um das Paar.

Die Fans sorgen sich um Schlagerstar Tony Marshall. Er liegt trotz Corona-Impfung auf der Intensivstation. Als wäre das nicht schon schlimm genug, ist nun auch seine Ehefrau Gaby mit dem Coronavirus infiziert. Das berichtet die „Bild“-Zeitung.

Die 83-Jährige war genau wie ihr Mann Tony bereits zweimal geimpft. Anders als bei ihrem Gatten verläuft die Krankheit bei Gaby Marshall jedoch glücklicherweise mild. Sie muss nicht im Krankenhaus behandelt werden. „Ich fühle mich gut, es ist bei mir nicht so schlimm“, wird sie zitiert. „Sorgen mache ich mir um meinen Tony.“

Gaby und Tony Marshall im Jahr 1998 beim Schachspielen. Das Ehepaar heiratet im Jahr 1962. Foto: IMAGO / APress

Tony Marshall ist „auf dem Weg der Besserung“

Aufgrund ihrer eigenen Infektion muss Gaby Marshall in häuslicher Quarantäne bleiben und darf ihren Mann nicht im Krankenhaus besuchen. „Ich weiß aber, dass er auf dem Weg der Besserung ist“, so die Ehefrau des beliebten Schlagersängers. Ihr Sohn Marc stehe mit den behandelnden Ärzten in Kontakt.

Tony Marshall erlitt 2019 einen Schlaganfall und Nierenversagen und lag tagelang im Koma. Doch er erholte sich wieder und konnte sogar weiter vor Publikum spielen. Seine Frau glaubt nun fest daran, dass er auch Covid-19 besiegen wird: „Er hat schon so viel überstanden, er wird auch Corona überstehen.“

Tony und Gaby Marshall sind seit 1962 verheiratet. Möglicherweise erfolgte die Ansteckung in den eigenen vier Wänden: "Tony ist ja jeden Tag unterwegs und trifft viele Leute. Und wir sind hier in einem Haushalt, da passiert das eben", sagt Gaby Marshall. Die Familie des Schlagerstars lebt in Baden-Baden.

