Wetter: Stumwarnung vor "Ignatz" - Wetterdienst warnt

Dunkle Wolken in Wilhelmshaven: An der Nordsee warnt der Deutsche Wetterdienst vor Hochwasser durch Sturm "Ignatz".

Der erste Herbststurm steht an - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Warnung ausgesprochen

Tief "Ignatz" wird wohl auch für orkanartige Böen in Gebirgslagen sorgen

Am Mittwoch hatten schon Wanderer im Harz mit dem Sturmtief zu kämpfen

Wo Sie mit Sturm und Unwettern in Deutschland rechnen müssen, lesen Sie hier

Der erste Herbststurm ist in Deutschland angekommen. Am Donnerstagmorgen sorgte das Tief "Ignatz" vor allem im Westen für heftige Böen und brachte Gewitter und Regen mit sich. Größere Schäden lagen dem Lagezentrum der Polizei in der Nacht von MIttwoch auf Donnerstag zwar nicht vor, eine Entwarnung will der Deutsche Wetterdienst (DWD) allerdings noch nicht aussprechen.

In Nordrhein-Westfalen sorgte der Sturm am Donnerstagmorgen für erste Einschränkungen im Regionalverkehr. Auf Twitter informierte die Deutsche Bahn über eine gesperrte S-Bahn-Strecke zwischen Bochum und Dortmund, außerdem müssten sich Pendlerinnen und Pendler zwischen Düsseldorf und dem niederländischen Venlo auf Verzögerungen einstellen. Zwischen Würzburg und Nürnberg mussten am Morgen einige ICE-Züge wegen eine Streckensperrung umgeleitet werden.

Größere Einsätze habe es bislang aber noch nicht gegeben: "Außer umgekippten Mülltonnen haben wir nichts", sagte ein Sprecher der Polizei Bielefeld der dpa. In Hessen verzeichnet die Polizei dagegen viele Einsätze, vor allem der Kreis Fulda ist betroffen. Schwere Schäden habe es auch hier nicht gegeben - verschiedene Sprecher der Polizei berichteten von umgestürzten Bäumen, herumfliegenden Sonnenschirmen und einem weggeflogenen Trampolin.

Heute vor allem über der Mitte und dem Norden windig (siehe Warnkarte),

ab der zweiten Hälfte der kommenden Nacht zum Donnerstag von Westen her dann zunehmend stürmisch, auf den Bergen Orkan. /V



Aktuelle Warnungen unter: https://t.co/EzlWZN8Gut#Sturm #Orkan #Wetter pic.twitter.com/1Zzg8iHmsp — DWD (@DWD_presse) October 20, 2021

Sturm "Ignatz": Dramatische Szenen auf dem Brocken

Polizei und Nationalpark Harz warnten angesichts des Sturmes davor, Wälder in der Region zu betreten. Es bestehe Lebensgefahr durch abbrechende Äste und umstürzende Bäume. Diese Warnung sei insbesondere auch an Wanderer und Freizeitsportler gerichtet, sagte der Polizeisprecher. Zurzeit sind in Niedersachsen und Bremen Herbstferien. An der Nordseeküste werden kleinere Sturmfluten erwartet.

Am Mittwoch wollten einige Wanderer der Sturmwarnung trotzen und machten sich in den Harz auf – darunter auch Familien mit Kinderwagen. Wegen des starken Windes mussten sie teilweise hinter Steinen in Deckung gehen, es kam zu dramatischen Szenen.

Im niedersächsischen Delmenhorst wurde am Mittwochabend ein Mann von einem herabstürzenden Ast getroffen. Er sei dabei aber nur leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Tief "Ignatz": So könnte der Sturm Deutschland treffen

Am Donnerstag zieht "Ignatz" dann über ganz Deutschland - vor allem aber über der Mitte Deutschlands und an den Küsten wird es ungemütlich. Der DWD rechnet damit, dass der Sturm am Donnerstagmorgen Niedersachsen im Südwesten erreicht und dann weiter gen Osten zieht. Verbreitet müsse mit Sturmböen der Stärke 8 und 9 gerechnet werden - auch im Binnenland. Vor allem an der Nordsee und westlich der Weser sind demnach einzelne Gewitter möglich, die Starkregen bringen können.

Auch über Berlin und Brandenburg soll am Donnerstag und Freitag der Sturm hinwegfegen. Bis zu 95 Kilometer pro Stunde könnten die Windgeschwindigkeiten nach den Angaben vom Donnerstagmorgen erreichen. Ausflüge in den Park sollten die Menschen in dieser Region wegen des Unwetters am Donnerstag besser nicht unternehmen. Der DWD warnte wegen "Ignatz" ausdrücklich vor der Gefahr herabstürzender Äste und empfahl, das Haus am besten nicht zu verlassen. Der Zoo und der Tierpark Berlin kündigten an, am Donnerstag nicht zu öffnen.

Im Laufe des Nachmittags lässt der Wind den DWD-Angaben zufolge von Westen her wieder nach. Nur im Norden bleibt es bis in den Freitag hinein stürmisch. Dazu regnet es am Freitag in der Nordhälfte und am Alpenrand - ansonsten kommt häufig die Sonne heraus.

Das Sturmzentrum wird wohl erst einmal im Südwesten liegen, doch auch flache Regionen in Mitteldeutschland dürften vom Herbststurm betroffen sein. In Gipfellagen sind sogar schwere Sturmböen, auf dem Brocken im Harz und im Erzgebirge werden Orkanböen mit über 120 km/h Geschwindigkeit erwartet.

In Cuxhaven schlägt das Wasser der Nordsee an den Strand. Foto: dpa

Diese Wind-Geschwindigkeiten erwarten Wetterexperten in den einzelnen Regionen:

Flachland: Regenschauer und Sturmböen von 70 bis 90 km/h

Bergland: Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 90 bis 110 km/h

Gipfellagen: Orkanböen zwischen 120 und 150 km/h

Zum Wochenende: Weniger Wind, dafür mehr Regen

Am Freitag wird sich Tief "Ignatz" wieder beruhigen. Doch das Wetter bleibt ungemütlich. Viele Wolken bedecken den Himmel und gebietsweise regnet es. An den Küsten kann es zu kräftigen Schauer kommen, teils mit Graupel, Blitz und Donner. Die Temperaturen sinken ebenfalls. Die Höchstwerte liegen nur noch bei 6 bis 13 Grad. Der milde Herbst verabschiedet sich mit "Ignatz" also vorerst. (lgr/bml/te/dpa)

