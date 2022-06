Lidl: Payback-Punkte sammeln – So geht's auch beim Discounter

Die beliebtesten Supermärkte und Discounter in Deutschland

Die beliebtesten Supermärkte und Discounter in Deutschland

Einzelhandel Lidl: Payback-Punkte sammeln – So geht's beim Discounter

Lidl gehört zu den wichtigsten Discountern in Deutschland. Im Gegensatz zu vielen anderen Einzelhändlern ist die Kette aber kein offizieller Partner von Payback. Zwar bietet Lidl in seiner App ein eigenes Rabattsystem an, viele Kundinnen und Kunden wollen aber dennoch nicht auf ihre Payback-Punkte verzichten. Und mit einem Trick kann man die auch beim Discounter sammeln.

Payback: Diese Vor- und Nachteile hat die Teilnahme

Ob sich eine Teilnahme bei Payback grundsätzlich lohnt, muss jeder und jede selbst entscheiden. Zwar bietet das System die Möglichkeit, sich durch seine normalen Einkäufe Prämien zu sichern. Gleichzeitig sammelt das Unternehmen die Einkaufsdaten seiner Kundinnen und Kunden und verwendet diese, um detaillierte Profile zu erstellen und spezielle Angebote genau auf sie zuzuschneiden.

Für viele Menschen überwiegen aber eindeutig die Vorteile. Rund 30 Millionen aktive Payback-Nutzer gibt es laut der Süddeutschen Zeitung in Deutschland. Dem Konzern bescherten das im Jahr 2017 eine Umsatz von rund 281 Millionen Euro. Bis 2020 hat das Unternehmen Punkte im Wert von 3,5 Milliarden Euro verteilt.

Payback-Punkte bei Lidl sammeln – So geht's

Und auch bei Konzernen wie Lidl, die nicht Teil des Payback-Systems sind, lassen sich solche Punkte sammeln. So geht's:

Bei Lidl können Sie Payback-Punkte sammeln, wenn sie online einkaufen.

Dafür müssen Sie als Zahlungsmethode Paypal auswählen.

Wenn in Ihrem Konto eine American Express Payback Karte als Zahlungsmittel hinterlegt ist, sammeln sie automatisch Payback-Punkte.

Pro zwei Euro Einkaufswert können Sie so einen Punkt sammeln. Eine andere Möglichkeit, bei Lidl Payback Punkte zu sammeln gibt es aktuell nicht. (fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

