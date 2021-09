KZ-Sekretärin: Angeklagte Irmgard F. flüchtig

Itzehoe Irmgard F. wird Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen vorgeworfen. Jetzt wird die frühere KZ-Sekretärin per Haftbefehl gesucht.

Besucher gehen am Eingang des Stutthof Museums in Sztutowo (Polen) vorbei, in dem an die Verbrechen im ehemaligen deutschen Konzentrationslager Stutthof erinnert wird.

Irmgard F. wird Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen vorgeworfen. Jetzt sollte der früheren KZ-Sekretärin vor dem Landgericht in Itzehoe (Schleswig-Holstein) der Prozess gemacht werden. Doch die Angeklagte ist abgetaucht und wird nun per Haftbefehl gesucht.

Am Donnerstag - zirka eine Viertelstunde nach Prozessbeginn - wurde bekannt, dass die 96-Jährige flüchtig ist. Sie soll ihr Heim in Quickborn (Kreis Pinneberg) am Morgen per Taxi mit Fahrziel einer U-Bahn-Station in Norderstedt verlassen haben.

KZ-Sekretärin: Gericht erlässt Haftbefehl

Die Strafkammer hat mittlerweile einen Haftbefehl erlassen. Das teilte der Vorsitzende Richter Dominik Groß mit. Es bleibe abzuwarten, ob man ihrer habhaft werde. Die geplante Hauptverhandlung könnte dann erst nach Verkündung des Haftbefehls und Prüfung ihrer Verhandlungsfähigkeit beginnen.

Das Verfahren wird vor der 3. Großen Jugendkammer verhandelt, weil die Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat 18 bis 19 Jahre alt und somit Heranwachsende im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes war. Es sind insgesamt zunächst 27 Hauptverhandlungstermine bis Juni 2022 bestimmt.

Als Stenotypistin und Schreibkraft in der Lagerkommandantur des KZ Stutthof bei Danzig soll Irmgard F. zwischen Juni 1943 und April 1945 den Verantwortlichen des Konzentrationslagers bei der systematischen Tötung von Gefangenen Hilfe geleistet haben.

Angeklagte flüchtig: Auschwitz-Komitee empört

Das Internationale Auschwitz-Komitee ist über die Flucht der Angeklagten empört: "Darin zeigt sich eine unglaubliche Verachtung des Rechtsstaats und auch der Überlebenden", sagte Vize-Exekutivpräsident Christoph Heubner.

(dpa/epd/jtb)

