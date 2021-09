Ein Toter nach Absturz von Kleinflugzeug im Ostallgäu

Die Unfallstelle, an der das abgestürzte Flugzeug an einem Waldrand liegt, ist abgesperrt.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in einem Waldgebiet nahe der bayerischen Gemeinde Wald im Landkreis Ostallgäu ist am Montag der Begleiter des Piloten ums Leben gekommen. Der Pilot selbst überlebte schwer verletzt.

Der 65-jährige Begleiter des Piloten starb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unglücksstelle, wie die Polizei Kempten mitteilte. Der 53-jährige Pilot wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Wie es zu dem Unfall kam, ist nach wie vor unklar. Man könne erst im Laufe der nächsten Wochen mit einem fertigen Gutachten rechnen, sagte ein Sprecher der Polizei. Am Dienstagmorgen begannen die Bergungsarbeiten an der Unglücksstelle.

Flugzeug nach Absturz völlig zerstört

Den Polizeiangaben zufolge beobachteten Zeugen, wie die einmotorige Propellermaschine des Typs "Breezer C" deutlich an Höhe verlor und schließlich in das Waldstück stürzte. Dabei blieben Wrackteile in einigen Metern Höhe in einem Baum hängen.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr fanden das Flugzeug völlig zerstört vor und befreiten die beiden Insassen aus dem Wrack. Laut einem Polizeisprecher startete die Maschine vom rund 15 Kilometer entfernten Flugplatz Kempten-Durach.

