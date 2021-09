Greta Thunberg: Was sie beim Klimastreik in Berlin plant

Die Art der Niederschläge in Deutschland wird sich durch steigende Temperaturen einer Studie zufolge in den kommenden Jahren von großflächigem Dauerregen hin zu kleinräumigem Starkregen verändern. Dieser Starkregen werde für sich gesehen jedoch deutlich größere Flächen treffen und intensiver ausfallen als bisher, erklärte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach bei der Vorstellung der Studie "Risiko Starkregen für Bevölkerungsschutz und Stadtentwicklung".

Klimaaktivistinnen, Wissenschaftler und zahlreiche Politikerinnen und Politiker weisen seit Monaten darauf hin: Die Bundestagswahl am Sonntag (26. September) wird eine Richtungswahl darüber, wie in den kommenden Jahren Weichen gegen die Klimakrise gestellt werden. Um Druck für strengeren Klimaschutz zu machen, gehen am Freitag Millionen Menschen weltweit unter dem Motto #AlleFürsKlima auf die Straßen. Auch die schwedische Initiatorin der Bewegung "Fridays for Future", Greta Thunberg nimmt an Demonstrationen teil - in Berlin. Lesen Sie hier: Unwetter auf Mallorca: Zwei Strände weggespült - Meer braun

"Ich nehme am Streik in Berlin teil, 12 Uhr am Bundestag", twitterte die 18-Jährige zu Wochenbeginn. Allein in der Hauptstadt werden zehntausende Demonstranten erwartet, nach Polizeiangaben mehr als 20.000 vor dem Bundestag.

This Friday there are global climate strikes happening all over the world! I’ll join the strike in Berlin, 12.00 at the Bundestag. To find out more about the strikes happening visit https://t.co/7Er8KXm8H4 See you in the streets! #UprootTheSystem #FridaysForFuture #AlleFürsKlima https://t.co/9509XaNvqA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 21, 2021

Greta Thunberg: Keine Werbung für eine bestimmte Partei

Thunberg sagte im Vorfeld, sie wolle nicht für eine bestimmte Partei werben. "Wir sind keine Lobbyisten für die Grünen." Keine Politikerin und kein Politiker in Deutschland behandle die Klimakrise "wie einen Notfall". Ein Ausstieg aus der Kohle im Jahr 2038 komme "zu spät". Auch interessant: Politbarometer: Vorsprung der SPD auf Union schmilzt leicht

Die deutsche Hauptorganisatorin von "Fridays for Future", Luisa Neubauer, zeigte sich auf Twitter froh über deutschlandweit mehr als 440 angemeldete Demos zum Klimastreik. "Dieser Wahlkampf hat mir keine Hoffnung gemacht, dass die Krise überparteilich als das gesehen wird, was sie ist", schrieb sie. "Was mir Hoffnung macht, sind die Menschen, die die Warnungen ernst nehmen. Die überall loslegen. Hoffnung machen mir unfassbare 444 Streiks am Freitag."

Dieser Wahlkampf hat mir keine Hoffnung gemacht, dass die Krise überparteilich als das gesehen wird, was sie ist.

Was mir Hoffnung macht, sind die Menschen, die die Warnungen ernst nehmen. Die überall loslegen. Hoffnung machen mir unfassbare 444 Streiks am Freitag. #AlleFürsKlima — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) September 22, 2021

Klimastreik: Weltweit mehr als 1400 Aktionen geplant

Wie die Organisation am Donnerstag mitteilte, sind weltweit 1400 Streiks und Aktionen in mehr als 80 Ländern geplant. In allen Ländern der EU wollen die Aktivistinnen und Aktivisten auf die Straße gehen, um von den politisch Verantwortlichen eine ambitioniertere Klimaschutzpolitik zu fordern. In Deutschland warnte der Lehrerverband Schülerinnen und Schüler drastisch, wegen des Streiks Klausuren zu verpassen.

