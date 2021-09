Putin muss sich nach Kontakt zu Corona-Infizierten selbst isolieren

Do, 16.09.2021, 12.08 Uhr

Nach Corona-Fällen in seinem nahen Umfeld muss sich Russlands Präsident Wladimir Putin in Selbstisolation begeben. Der Kreml teilte mit, Putin gelte als "Kontaktperson", sei selbst aber "bei bester Gesundheit". Am Freitag beginnen in Russland die Parlamentswahlen.