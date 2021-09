Michael Wendler: Schuldenfalle - Eigentumswohnung wird zwangsversteigert

Michael Wendler will scheinbar seine Villa in Florida verkaufen und könnte sich eventuell nach Brasilien absetzen, um seinem Haftbefehl zu entkommen. Wie es zu diesem kam, erfahren Sie in diesem Video.

Die Nachrichten rund um Michael Wendler reißen nicht ab. Erst vergangene Woche hieß es, dass der Schlagerstar seine Villa in Florida verkaufen und sich in Brasilien absetzen wolle. Einem Medienbericht zufolge soll nun auch Wendlers Eigentumswohnung in Dinslaken bald nicht mehr dem 49-Jährigen gehören. Hierbei handle es sich allerdings um eine Zwangsversteigerung.

Wendler soll mehrere Eigentumswohnungen in Dinslaken (Nordrhein-Westfalen) besitzen. In einer davon hatte er seiner Mutter lebenslanges Wohnrecht eingeräumt. Christine Tiggemann starb im Februar - in den letzten vier Jahren habe sich allerdings weder die Verstorbene noch deren Sohn um die anfallenden Nebenkosten gekümmert, so "Bild". Dem Bericht zufolge habe sich ein unbezahlter Wert von 4000 Euro summiert.

"Bild" zufolge hätten die Hauseigentümer versucht, Wendler die Rechnung zuzustellen, allerdings galt der Musiker offenbar als "nicht auffindbar". Deshalb soll die Wohnung im Februar 2022 zwangsversteigert werden.

Wendler: Eine Million Euro Schulden beim Finanzamt

Laut Bericht geht es bei der Zwangsversteigerung nicht nur um die ausstehenden Nebenkosten, sondern vor allem um Wendlers Schuldenberg beim Finanzamt. Es handle sich um eine Summe von über einer Million Euro - die sich das Finanzamt aus dem Erlös der Zwangsversteigerung zumindest zum Teil zurückholen werde.

Michael Wendler äußerte sich im Interview mit "Bild" zur Lage: "Da sich meine Mutter um die Nebenkosten der von mir kostenlos zur Verfügung gestellten Wohnung kümmern wollte, kann ich zu den Forderungen der Hausverwaltung nichts sagen" - fügte allerdings hinzu: "Meine Immobilien in Deutschland werden endlich verwertet, um der Forderung des Finanzamtes und der aus meiner Sicht erlassenen Fantasiesteuer der sogenannten 'Liebhaberei' entgegen zu wirken."

Wendler: Weitere Zwangsversteigerungen geplant

"Vom Erlös der Eigentumswohnung wird die Hausverwaltung mit Sicherheit befriedigt. Ich bin davon überzeugt, dass meine Eigentumswohnung einen hohen Betrag bei der Versteigerung erreichen wird", so Wendler gegenüber "Bild". Dessen Vater Manfred Weßels behauptete allerdings, dass die Wohnung nicht mehr als 100.000 Euro wert sei. Dementsprechend sollen im Anschluss an die anstehende Zwangsversteigerung auch weitere Immobilien des "Egal"-Interpreten zwangsversteigert werden. (day) Lesen Sie außerdem: Michael Wendler: Post über Corona-Impfung wird zum Bumerang

