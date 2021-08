Nirvana: "Nevermind"-Baby reicht Klage wegen Kinderpornografie ein

Es ist eines der berühmtesten Albencover der Musikgeschichte: Ein Baby taucht im Wasser, vor ihm treibt ein Dollarschein an einer Angelschnur. Die Rede ist vom Bild auf Nirvanas Kultalbum "Nevermind" von 1991. Aus dem weltbekannten Baby ist inzwischen ein erwachsener Mann geworden - und der hat die Band nun wegen Kinderpornografie verklagt.

Wie CBS Los Angeles berichtet, hat der heute 30-jährige Spender Elden am Dienstag vor einem Gericht in Los Angeles Klage eingereicht. Darin soll er den noch lebenden Mitgliedern der Grunge-Band, diversen Plattenfirmen, Grafikverantwortlichen und weiteren Personen vorwerfen, gegen geltende Gesetze verstoßen zu haben. Die Verbreitung des Bildes habe bei ihm zu "lebenslangem Leid" geführt.

Baby auf Nirvana-Album: "Sexuelle Ausbeutung" erlebt

Eldens "Identität und bürgerlicher Name sind für immer mit der sexuellen Ausbeutung verbunden, die er als Minderjähriger erlebt hat", heißt es dem Bericht zufolge in der Klage. Die Eltern sollen der Veröffentlichung des Fotos von dem vier Monate alten Baby nie schriftlich zugestimmt haben.

Das Foto auf dem "Nevermind"-Cover wurde vom Fotografen Kirk Weddle geschossen. Dieser war laut Pitchfork.com mit Eldens Vater befreundet und soll ihm eines Tages angeboten haben, 200 US-Dollar (umgerechnet rund 170 Euro) für Fotos des Babys zu zahlen. Dass das Bild das Albumcover werden würde, sei zu dem Zeitpunkt unklar gewesen.

Spender Elden: 150.000 US-Dollar von jedem Beschuldigten

Laut Variety.com richtet sich Elden mit seiner Klage nicht nur unter anderen an die ehemaligen Bandmitgliedern Dave Grohl (Foo Fighters), Krist Novoselic und Kurt Cobains Nachlassverwalter, sondern auch an Courtney Love, die mit dem 1994 verstorbenen Frontman der Gruppe verheiratet war.

Als Beschuldigter soll in der eingereichten Klage sogar der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger Chad Channing aufgeführt werden, obwohl dieser die Band im Jahr 1990 verließ - noch vor der Aufnahme von "Nevermind". Elden fordert dem Bericht zufolge 150.000 US-Dollar (umgerechnet rund 128.000 Euro) von jeder beschuldigten Person.

In der Vergangenheit hatte Elden das berühmte Plattencover mehrfach selbst nachgestellt. So ließ er sich 2016 als 25-Jähriger zum Jubiläum des Albums in der gleichen Pose ablichten.

