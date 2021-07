Weitere Leiche unter Trümmern von eingestürztem Haus in Florida gefunden

Di, 06.07.2021, 09.01 Uhr

Bei den Bergungsarbeiten in dem eingestürzten Wohnhaus in Florida ist ein weiteres Todesopfer entdeckt worden. Damit steigt die Zahl der Toten auf 28. Die Sucharbeiten liefen am Montag wieder an, nachdem der noch stehende Teil des Hauses vor der Ankunft des Tropensturms "Elsa" abgerissen wurde.