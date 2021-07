Mallorca: Hunderte Schüler in Quarantäne - Gericht entscheidet

Palma. 232 Schüler mussten nach Abipartys in Quarantäne in Mallorcas offiziellem Corona-Hotel. Jetzt hat ein Gericht darüber entschieden.

Die Delta-Variante breitet sich aktuell rasant aus. Nun wurde eine weitere Mutante in Indien entdeckt: Die Delta-Plus-Variante.

Corona: Delta-Plus-Variante in Indien entdeckt

Corona: Delta-Plus-Variante in Indien entdeckt

Pandemie Mallorca: Schüler in Zwangsquarantäne - Gericht entscheidet

Auf Mallorca hatten die Behörden Hunderte Schüler in Zwangsquarantäne geschickt

Die Schüler protestierten

Jetzt hat ein Gericht entschieden

Nach ausschweifenden Abiturfeiern auf Mallorca haben sich knapp 1700 jugendliche Spanier mit dem Coronavirus infiziert: Auf Mallorca wurde der größte Virusausbruch ganz Spaniens registriert. Um den Ausbruch einzudämmen, hatten die Behörden 232 Schülerinnen und Schüler in einem Hotel auf der Insel unter Quarantäne gestellt.

Doch sie protestierten gegen die Maßnahme. Die Jugendlichen bezeichneten die Zwangsquarantäne als "Entführung". Ein Gericht hat jetzt entschieden, dass ein Teil der Schüler das Hotel Palma Bellver verlassen darf. Das berichtet die "Mallorca Zeitung".

Mallorca: Quarantäne-Hotel Fall für die Justiz

Dabei ist Urlauber oder Obdachlose in Unterkünften zu isolieren auf der Insel schon länger Usus. Das Viersternehotel Palma Bellver an der Hafenpromenade in Palma ist bereits seit dem 1. Juni das offizielle Corona-Hotel Mallorcas. Die dort untergebrachten spanischen Schüler wurden jedoch zu einem Fall für die Justiz.

Der "Mallorca Zeitung" zufolge hat eine Untersuchungsrichterin ein erstes gegen die Quarantäne eingelegtes Rechtsmittel abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft teilte daraufhin mit, dass sie die Maßnahme für rechtswidrig hält. Die Gesundheitsbehörde stelle sämtliche Schüler unter den Generalverdacht der Corona-Ansteckung. Allerdings ohne darzulegen, wie es zu der Infektion gekommen sein könnte, zitiert die Zeitung die Staatsanwaltschaft.

Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Quarantäne im Hotel auf Mallorca wird teils aufgehoben

Der "Mallorca Zeitung" zufolge hat ein Verwaltungsgericht in Palma am Mittwoch nun angeordnet, dass die Quarantäne für 181 negativ getestete Schüler aufgehoben wird. Im Hotel bleiben nun rund 50 Schüler, die Corona-positiv sind, aber keine Symptome haben. 16 Schüler wurden mit leichten Symptomen ins Krankenhaus eingewiesen.

Ein Teil der negativ-getesteten Jugendlichen soll nun per Fähre nach Valencia gebracht werden. Sie sollen auf dem Schiff von anderen Passagieren isoliert werden. Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol hat dem Bericht zufolge die Aufhebung der Quarantäne als "verantwortungslos" und als "Gefahr für die gesamte Bevölkerung" bezeichnet.

In mindestens elf spanischen Regionen wurden mittlerweile nach Angaben der Behörden Corona-Fälle festgestellt, die auf den Mallorca-Ausbruch zurückzuführen sind. Allein in der Hauptstadtregion von Madrid wurden in den vergangenen Tagen rund 320 Menschen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren positiv getestet, mehr als 2000 wurden dort unter Quarantäne gestellt. (fmg/afp)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de