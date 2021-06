Merkel: Darum sieht Billie Eilish aus wie die junge Bundeskanzlerin

Der wohl jüngste Mega-Star der amerikanischen Pop-Geschichte heißt Billie Eillish. Bereits mit 15 Jahren erscheint ihr Song in einer Netflix Serie. Heute ist die 18-jährige Weltberühmt und besonders die junge "Generation Z" ist von ihr begeistert. Mit trauriger, fast flüsternder Stimme erobert sie die Welt.

Was Sie über Billie Eilish wissen müssen

Die eine gehört zu den aktuell größten Popstars der Welt, die andere leitet seit 16 Jahren die Geschicke Deutschlands und auch der Welt. Doch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Musikerin Billie Eilish haben nicht nur beeindruckende Karrieren gemein. Sie sehen sich auch noch sehr ähnlich, wie ein Internetphänomen zeigt.

Es sind besonders Fotos der jungen Merkel, die Nutzer auf der Website Reddit und dem Kurznachrichtendienst Twitter dazu brachten, sie mit der 21-jährigen Eilish zu vergleichen.

Die junge Angela Merkel im Vergleich mit Billie Eilish. Foto: Screenshot / Reddit

Merkel und Eilish: Die Ähnlichkeit zeigt sich beim Lächeln

Was bei den Bildern schnell auffällt. Die Ähnlichkeit wird besonders deutlich, weil sich die heute 66-Jährige und Eilish manchmal den gleichen Habitus teilen – abgesehen von der Raute versteht sich. Sowohl Merkel als auch Eilish sind nicht dafür bekannt in der Öffentlichkeit viel zu lächeln. Doch beim freundlichen Winkegruß an die Fans sind natürlich beide Vollprofi genug, um die Mundwinkel zumindest ein wenig zu heben. Spätestens wenn Kanzlerin und Musikern verschmitzt lächeln, wird die Ähnlichkeit der beiden deutlich.

Für ihr verschmitztes Lächeln sind sowohl Merkel als auch Eilish bekannt. Foto: Matt Petit (l.) / Florian Gaertner (r) / imago images / Montage FMG

Aber nicht nur die positiven Gesichtsausdrücke teilen sich Merkel und Eilish. Dass die beiden manchmal vom Rampenlicht oder bestimmten Fragen genervt sind, können sie jedenfalls nicht sehr gut verstecken.

Der genervte Gesichtsausdruck sieht bei Billie Eilish und Angela Merkel erstaunlich ähnlich aus. Foto: Montage FMG / dpa / imago images

Ansonsten haben die Kanzlerin und Sängerin wohl eher wenig gemein. Während Merkel auf einem Podiumsgespräch 2019 verriet, dass sie beim Kochen eher den Klängen klassischer Musik lauscht, nennt Eilish den US-Rapper Tyler the Creator als einen ihrer größten Einflüsse. Ihr musikalisches Talent brachte Eilish schon im Alter von 14 Jahren einen Plattenvertrag bei einem großen Label. Merkel hingegen verbrachte mit 14 ihre Zeit eher beim Familienurlaub in Tschechien und interessierte sich für die politische Aufbruchstimmung im Prag 1968.

(fmg)