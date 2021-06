"Delta Plus" Mutation: Sorge wegen neuer Variante

Berlin. Das indische Gesundheitsministerium ist besorgt über eine sogenannte „Delta Plus“-Variante und will sie nun stärker untersuchen.

Während die Corona-Zahlen in Deutschland im Sommer auf einem Rekordtief liegen, warnen Experten vor der Delta-Variante des Coronavirus. Der Anteil der Virus-Mutation steigt weltweit an.

So verbreitet sich die Delta-Variante weltweit

In Indien haben die Behörden eine neue Coronavirus-Mutation nachgewiesen, die einige Forschende als besorgniserregend einstufen. Wie der indische Bundesgesundheitsminister Rajesh Bhushan sagte, sei die inoffiziell als "Delta plus" bezeichnete Mutation in 16 Fällen im Bundesstaat Maharashtra festgestellt worden und wohl ansteckender als die "normale" Delta-Mutation.

Bei der auch als B.1.617.2.1 oder AY.1 benannten Variante handelt es sich um die Delta-Variante mit der zusätzlichen Spike-Mutation K417N, die auch in der zunächst in Südafrika entdeckten Beta-Variante vorgekommen ist.

Wissenschaftler weisen allerdings darauf hin, dass es noch zu wenig Daten gebe, um sich ein seriöses Urteil bilden zu können. Inzwischen seien rund 40 "Delta Plus"-Fälle in drei indischen Bundesstaaten sowie weitere Fälle in neun anderen Ländern erfasst worden, teilte der Gesundheitsminister am Mittwoch mit. Genannt wurden unter anderem die USA, China und Russland sowie die Schweiz, Polen, Portugal und Großbritannien, aber nicht Deutschland.

Zuvor wurde die indische Regierung kritisiert, dass sie die Gefahr der ursprünglichen Delta-Variante, die zunächst in Indien entdeckt worden ist und mit der heftigen zweiten Welle im April und Mai in dem Land in Verbindung gebracht wird, zu spät erkannt habe. Inzwischen sind die offiziellen Corona-Fallzahlen wieder deutlich gefallen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weist "Delta Plus" derzeit als Teil der Delta-Variante und damit als besorgniserregende Virusvariante aus.

Der Virologe Christian Dorsten geht indes davon aus, dass die Inzidenz in Deutschland wegen der Delta-Variante wieder steigen dürfte. Die Delta-Variante ist zudem auch in Deutschland auf dem Vormarsch. (les/dpa)