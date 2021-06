Rigaer 94: Farbangriff auf Polizisten an besetztem Haus in Berlin

Do, 17.06.2021, 18.31 Uhr

An einem teilweise besetzten Haus in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain ist es erneut zu Auseinandersetzungen gekommen. Für eine geplante Brandschutzbegehung verschaffte sich die Polizei gewaltsam Zugang zum Gebäude.