Wetter: Sahara-Hitze in Deutschland ++ mehr Badeunfälle

Die kommenden Tage werden extrem heiß - mit Temperaturen bis zu 37 Grad

Das DLRG sieht einen klaren Zusammenhang zwischen tödlichen Badeunfällen und Corona-Lockdown

Nach Duisburg ist es nun in Berlin zum nächsten tödlichen Badeunfall gekommen

Zum zweiten Mal in Folge hat es in Deutschland eine Tropennacht gegeben

Der heißeste Ort Deutschlands lag am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen

Lesen Sie alle News und Entwicklungen zur Hitzewelle in unseren Nachrichten-Blog

Am Wochenende bleibt es heiß, zudem herrscht in Teilen Deutschlands Unwettergefahr. Hagel, schwere Sturmböen und heftiger Starkregen sind möglich. Die größte Hitze herrscht mit bis zu 37 Grad im Osten. Im Nordwesten liegen die Werte bei 24 bis 28 Grad, an der See bleibt es kühler. Vielerorts folgt eine erneute Tropennacht mit teils mehr als 20 Grad. Der Grund für die Hitze ist tropische Luft aus der Sahara. Wie in den vorangegangenen Jahren droht auch 2021 Trockenheit und Dürre.

Die Hitzewelle lässt sich am Badesee oder an einem schattigen Platz im Park vielleicht gut aushalten – im Büro kann sie aber schon einmal unangenehm drückend sein. Welche Rechte haben Arbeitnehmer? Lesen Sie hier: Arbeitsschutz bei Sommerwetter - Das gilt für Angestellte

Die heißen Temperaturen bringen nicht nur Badespaß und Zitroneneis, sondern auch Gefahren für Mensch und Tier. So hat es in Duisburg am Mittwoch einen Badeunfall gegeben, bei dem bislang ein Mädchen ums Leben kam. Die Polizei hat die Suche nach zwei weiteren Mädchen aufgegeben. Ihre Überlebenschance tendiere "gegen Null", sagte eine Sprecherin. Die drei wollten sich offenbar im Rhein abkühlen.

Lesen Sie jetzt: Kinder bei Hitze im Auto – Todeskampf im Kindersitz

Hitzewelle: So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Der Samstag beginnt zunächst sonnig, außer im Nordwesten, bevor im Süden und Osten teils schwere Gewitter aufziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Hagel, schwere Sturmböen und heftiger Starkregen sind möglich.

In der Nacht und am Sonntagmorgen blitzt und donnert es zunächst im Westen. "Im Tagesverlauf abgesehen von den östlichen Landesteilen und dem Norden deutlich zunehmende Gefahr von schweren Gewittern mit heftigem Starkregen, großen Hagel und teils Orkanböen", heißt es in der DWD-Vorhersage. Dazu ist es schwülheiß mit Höchstwerten von 27 bis 36 Grad, an der Nordseeküste bleibt es etwas kühler.

Das könnte Sie interessieren: Hitze – Mit diesen Tipps bleibt Ihr Zuhause im Sommer kühl

News zur Hitzewelle vom Freitag, 18. Juni: Würzburger Impfzentrum wegen Hitze geschlossen

14.31 Uhr: Ein Würzburger Impfzentrum ist am Freitagnachmittag wegen Hitze vorübergehend geschlossen worden. Die Menschen hätten unter Raumtemperaturen von mehr als 40 Grad gelitten, hieß es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Die übrigen rund 700 für Freitag geplanten Impf-Termine sollten auf Sonntag verlegt werden, teilte die Stadt mit. Zudem sollten Termine vom Samstagnachmittag vorsorglich auf den frühen Vormittag verlegt werden.

Corona-Lockdown sorgt für mehr Badeunfälle

12.10 Uhr: Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt vor der weiteren Zunahme an Nichtschwimmer durch den Corona-Lockdown. Laut offiziellen Zahlen war bereits vor der Pandemie jedes zweite Kind beim Verlassen der Grundschule kein sicherer Schwimmer. Im Lockdown wurden Schwimmbäder geschlossen und damit fielen auch die Ausbildungsmöglichkeiten weg. Die Anzahl der schwimmunfähigen Kindern dürfte weiter zugenommen haben. "Natürlich hat Corona das Ganze noch mal verschärft", sagte DLRG-Sprecher Achim Wiese gegenüber unserer Redaktion. Während der ersten Hitzewelle ist es in Deutschland bereits zu mehreren tödlichen Badeunfällen mit Kindern und Jugendlichen gekommen. Lesen Sie hier, warum für sicheres Schwimmen ein Seepferdchen nicht reicht.

Erneut tödlicher Badeunfall – Taucher können Mann in Berlin nicht retten

10.59 Uhr: Im Weißensee in Berlin ist es am Donnerstag zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Für einen untergegangen Mann kam die Rettung durch Taucher zu spät. Wie die Berliner Feuerwehr am Abend mitteilte, war der Mann als vermisst gemeldet worden. Angeforderte Taucher konnten ihn zunächst retten. Der Mann verstarb aber noch vor Ort. Der fast kreisrunde See mit Freibad ist namensgebend für den Ortsteil Weißensee im Bezirk Pankow.

Update: Unsere Spezialisten der Tauchgruppe konnten eine männliche Person aus dem Weißen See retten. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen waren leider nicht erfolgreich. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 17, 2021

Zweite Tropennacht in Folge

9.13 Uhr: Die Hitzewelle sorgt für Spitzentemperaturen in Deutschland. Zum zweiten Mal in Folge gab es in Deutschland eine Tropennacht. Am Freitagmorgen warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für fast ganz Deutschland vor verbreitet starker Wärmebelastung, lediglich an schmalen Küstenstreifen und im Voralpenland sollte es nicht so extrem werden.

Mit südlicher Strömung gelange „heiße Luft subtropischen Ursprungs nach Deutschland“, heißt es im Warnlagebericht. Die Luft werde außerdem „feuchter und damit spürbar schwüler“. In zahlreichen Regionen lagen die Tiefsttemperaturen in der Nacht zum Freitag bei über 20 Grad, wie ein DWD-Meteorologe sagte. Wenn die Temperaturen nachts nicht unter 20 Grad fallen, sprechen Meteorologen von Tropennächten.

Berlin sucht Abkühlung: Sommer-Impressionen aus der Hauptstadt Berlin sucht Abkühlung: Sommer-Impressionen aus der Hauptstadt

Flughafen Münster/Osnabrück heißester Ort am Donnerstag

7.42 Uhr: Mit einer Spitzentemperatur von 35,5 Grad ist der Flughafen Münster/Osnabrück am Donnerstag der heißeste Ort Deutschlands gewesen. Auf Platz zwei landete mit 35,3 Grad Hamburg-Neuwiedenthal, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Platz drei teilten sich demnach Dörpen im Emsland und - ebenfalls in Niedersachsen - Celle mit einem Tageshöchstwert von jeweils 35,1 Grad.

Der bundesweite Allzeit-Temperaturrekord liegt bei 41,2 Grad - gemessen am 25. Juli 2019 an den DWD-Wetterstationen Duisburg-Baerl und Tönisvorst in Nordrhein-Westfalen.

Hitze: Wetter setzt auch Vögeln stark zu

7.30 Uhr: Die heiße Wetterlage wird zum Problem für viele Vögel. Wenn etwa Gräben austrockneten, fehle den Tieren ein wichtiges Wasserreservoir. Die Hitze setze auch den Vögeln zu, die unter Dächern brüten. "Wenn sie der Wärme entfliehen wollen, kann das fatale Folgen haben", sagt Geschäftsführerin des Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde, Bärbel Rogoschik, gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Im Juni und Juli würden nun rund 700 Tiere die Einrichtung erreichen. "Die Corona-Pandemie setzt uns auch im zweiten Jahr ganz enorm zu", sagte sie. Die Fütterung und Versorgung von Jungvögeln sei extrem aufwendig und auf der anderen Seite fehlten der Einrichtung wichtige Einnahmen. So musste das Storchenfest, das regelmäßig Tausende Besucher anzieht, erneut abgesagt werden. "Wir können nur auf ein besseres nächstes Jahr hoffen", so Rogoschik.

Sommerferien: Letzter Schultag in zwei von 16 Bundesländern

6.45 Uhr: Als erste Bundesländer im zweiten Corona-Jahr gehen pünktlich zum kalendarischen Sommeranfang Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in die Sommerferien. Erst Anfang August geht es für die Schülerinnen und Schüler in den Küstenländern weiter mit der Schule.

Als letztes Bundesland startet Bayern am 30. Juli in die großen Ferien. Bis zum 1. August sind dann für ein Wochenende alle Schüler in Deutschland in den großen Ferien.

Endlich Sommerferien! Mit Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein starten die ersten Bundesländer in die großen Ferien. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild

Waldbrandgefahr angesichts von Hitze und Trockenheit

4.25 Uhr: Mit der ersten Hitzewelle des Jahres in Deutschland steigt die Gefahr von Waldbränden weiter an. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt für das Wochenende einschließlich Freitag alarmierende rote bis dunkelrote Flecken. Der Index rase auf die höchste Waldbrandwarnstufe zu, sagte ein DWD-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Die Wetterexperten sehen vor allem im Nordosten Deutschlands eine hohe Gefahr. Dort seien die obersten Bodenschichten zu trocken. DWD-Waldbrandexperte Christopher Böttcher fasst es so zusammen: Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Niederschläge, Temperatur und Sonneneinstrahlung sind wichtige Faktoren.

News zur Hitzewelle vom Donnerstag, 17. Juni: Im Rhein ertrunken? Rettungskräfte stellen Suche nach vermissten Mädchen ein

19.32 Uhr: Rettungskräfte haben die Suche nach den zwei im Rhein vermissten Mädchen eingestellt. "Die Chance, dass sie noch leben, geht gegen Null", sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Die 14- und die 13-Jährige wurden am Donnerstag zunächst noch weiter mit Booten, Tauchern und Hubschraubern gesucht. Die Suche sei aber leider erfolglos geblieben, teilte ein Feuerwehrsprecher mit.

Alle in Frage kommenden Uferbereiche seien nochmal abgesucht worden. Auch Taucher seien erneut zum Einsatz gekommen. Doch die Wasserschutzpolizei höre nun auf zu suchen.

Die zwei Mädchen aus Duisburg waren zusammen mit einer 17-Jährigen am Mittwoch zum Baden in den Rhein gegangen. Der Tod der 17-Jährigen durch Ertrinken wurde bereits früher am Tag bestätigt. Sie war von einer Strömung mitgerissen worden.

Lesen Sie auch: So lassen sich Badeunfälle an heißen Tagen vermeiden

Notfallmediziner erwarten mehr Patienten und raten zu erhöhter Flüssigkeitszufuhr

17.56 Uhr: An Brandenburger Kliniken wird wegen der Hitze mit mehr Notfallpatienten gerechnet. Besonders gefährlich seien Flüssigkeitsmangel und die direkte Hitzeeinwirkung, erklärte Ioannis Tsakiris, Leitender Arzt der Notaufnahme am Asklepion Klinikum in Schwedt/Oder (Landkreis Uckermark), am Donnerstag. An heißen Tagen erhöhe sich der Flüssigkeitsbedarf mitunter erheblich und es könne zu einer Dehydrierung kommen.

Der Körper benötige die Flüssigkeit, um lebenswichtige Funktionen aufrecht zu erhalten. Bei Flüssigkeitsmangel klagten Patienten häufig über Kopfschmerzen, Schwindel, Kreislaufprobleme, Müdigkeit und allgemeines Unwohlsein. Insbesondere kleine Kinder sowie alte und kranke Menschen müssen in dieser Jahreszeit besonders vorsichtig sein, warnte der Notfallmediziner.

Polizisten retten Pitbull bei sommerlicher Hitze aus Auto

17.21 Uhr: Bei sommerlichen Temperaturen von mehr als 30 Grad haben Polizisten in Horst (Kreis Steinburg) einen Pitbull aus einem Auto befreit. Ob das überhitzte Tier überleben wird, sei noch unklar, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Trotz Kühlung hatte das Tier eine Körpertemperatur von 42,6 Grad. Mehr dazu: In der Hitze vergessen - Polizisten retten Hund aus Auto

Hunde sollte man bei Hitze nicht im Auto lassen. Foto: imago images/Rolf Kremming

Nabu: Vögeln bei Hitze Wasserstellen verschaffen

16.43 Uhr: Die aktuelle Hitzewelle setzt auch Vögeln zu: Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) ruft dazu auf, besonders in Städten Vogeltränken aufzustellen, um den Tieren Wasserstellen zu verschaffen. „Die Stadtvögel leiden schnell unter Wassermangel“, teilte der Geschäftsführer des Nabu Bremen, Sönke Hofmann, am Donnerstag mit. Viele kleinere Wasserstellen wie etwa Pfützen seien bereits ausgetrocknet, auch in Gräben stehe nur noch wenig Wasser.

Der Naturschutzverband rät daher dazu, im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon den Tieren Vogeltränken anzubieten. „Es gibt schmucke Vogelbäder im Gartenhandel, aber eine flache Schüssel, ein Blumentopf-Untersetzer oder ein Suppenteller tun es auch“, sagte Hofmann. Das Wasser in den Tränken sollte täglich gewechselt werden. Da Vögel in den Tränken auch baden, können sich laut Nabu in dem lauwarmen Wasser Keime vermehren.

Hund aus überhitztem Auto gerettet – Polizei warnt

16.00 Uhr: In Lauenburg (Schleswig-Holstein) hat die Polizei am Mittwoch einen Hund aus einem verschlossenen Auto gerettet. Ein Zeuge hatte das in der prallen Sonne stehende Fahrzeug gemeldet und eine Überhitzung des Tieres befürchtet, heißt es von der Polizei.

Über zwei Stunden harrte der Hund demnach in dem Auto aus. Die Beamten schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und befreiten das Tier. Der Halter war nicht auffindbar, der Hund wurde dem Ordnungsamt übergeben. Gegen den Halter hat die Polizei ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

17-Jährige bei Duisburg im Rhein ertrunken – zwei Mädchen noch vermisst

15.25 Uhr: Tragischer Badeunfall in Nordrhein-Westfalen: Eine 17-Jährige ist bei Duisburg im Rhein ertrunken. Zwei weitere 13 und 14 Jahre alte Mädchen werden seit Mittwoch vermisst, wie die Polizei am Donnerstag in Duisburg mitteilte. Die Retter sehen demnach kaum eine Chance, dass die beiden noch lebend geborgen werden.

Die drei Mädchen badeten am späten Mittwochnachmittag im Rhein, als sie nach Augenzeugenberichten von der Strömung mitgerissen wurden. Die 17-Jährige wurde später nach einer Suchaktion leblos aus dem Wasser gezogen und starb trotz Wiederbelebungsversuchen. Von den beiden anderen Mädchen fehlte auch am Donnerstag noch jede Spur, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Insgesamt waren den Angaben zufolge am Mittwochabend rund 160 Retter unter anderem von Polizei, Feuerwehr und Deutscher Lebensrettungsgesellschaft im Einsatz. Mit Booten, Hubschraubern und Tauchern wurde nach den Mädchen gesucht.

Mit diesen Tipps schlafen Sie bei Hitze besser Mit diesen Tipps schlafen Sie bei Hitze besser

(fmg/dpa/AFP)