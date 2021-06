Bayern: Frau auf offener Straße vergewaltigt

Eine Frau ist am Montagabend im bayerischen Dingolfing auf offener Straße vergewaltigt worden, meldet die Polizei Niederbayern. Der Täter befindet sich noch auf der Flucht. Die Kriminalpolizei Landshut fahndet nach dem Mann. Laut den Ermittlern habe sich die 38-jährige Frau gegen 22 Uhr auf dem nach Hause befunden. In der Nähe einer Tankstelle habe sich ihr dann ein unbekannter Mann genähert und versucht sie zu küssen.

Die Frau habe sich dem bereits nicht entziehen können. Anschließend habe sich der Mann an ihr vergangen und sei zu Fuß geflüchtet, heißt es weiter in der Mitteilung der Polizei. In ihrer Not habe die Frau noch ihren Mann telefonisch verständigen können. Dieser habe den Täter zirka 500 Meter verfolgen können, bis er ihn aus den Augen verloren habe. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Flüchtigen. Die Kripo Landshut nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf.

Polizei gibt Beschreibung des Täters heraus

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach dem Täter und hat eine Beschreibung des Flüchtigen herausgegeben:

Alter: zirka 30 Jahre

Größe: etwa 175 cm

Bekleidung während der Tat: dunkle Hose, dunkles T-Shirt,

Aussehen: ungepflegte Zähne und Bart, dunkle braune kurze Haare, braune Augen, leicht untersetzte Figur, roch nach Alkohol, sprach deutsch mit ausländischem Akzent

Wer konnte den Vorfall am Montag kurz vor 22 Uhr in der Bahnhofstraße in Dingolfing beobachten? Konnte jemand den zu Fuß flüchtenden Täter beobachten? Wer kennt den Mann eventuell oder kann sonst sachdienstliche Hinweise geben? Hinweise werden unter der Telelefonnummer 0871 / 9252 – 0 an die Kriminalpolizei Landshut erbeten.