Corona: Kebekus und Lauterbach singen von Covid-freiem Sommer

Berlin. "Der Sommer wird gut." Das versprechen Karl Lauterbach und Carolin Kebekus in einem neuen Song. Allerdings mahnt der auch zur Umsicht.

Corona macht es möglich: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat einen eigenen Song bekommen. Mit freundlicher Unterstützung der Comedienne Carolin Kebekus.

Am Donnerstag veröffentlichte Kebekus ein neues Lied mit dem Titel „La Vida sin Corona (Der Sommer wird gut)“ und hat in diesem niemand Geringeren als die stets zur Vorsicht mahnende Stimme der Vernunft, Karl Lauterbach, zu Gast.

Das Duett besteht aus fest verteilten Rollen. Kebekus träumt vom Sommer, und was in dem dank Impfungen alles wieder möglich sein kann. Lauterbach auf der anderen Seite rät zur Vorsicht. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen.

Kebekus und Lauterbach: Traum vom Sommer

In der Praxis geht das so: Kebekus singt von „Partys in der Bar, und wir kommen uns nah“. Lauterbach wird ins Bild geschnitten und gibt zu bedenken: „Es besteht durchaus Ansteckungsgefahr.“

Weiter geht es in den Seuchenherd U-Bahn: „In der vollen Bahn fassen wir uns an“, singt Kebekus – und Lauterbach mahnt: „Wovon ich nur dringend abraten kann.“

Das Lied der beiden handelt so eine Sommer-Sehnsucht nach der anderen ab: „Wir gehen steil – aber nur mit FFP2, besser FFP3“. Oder: „Beim Swingen mit Fremden poppen, ohne Gummi klar, so wies früher war“? Dabei, so Lauterbach, „besteht sogar doppelt Ansteckungsgefahr“.

Im Refrain des sich selbst nicht sonderlich ernst nehmenden Songs sind sich die träumende Kebekus und der mahnende Lauterbach allerdings einig: „Der Sommer wird gut.“ (pcl)