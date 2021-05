Corona: Österreich vereitelt Anschlag von Corona-Leugnern

Da Genesene und Geimpfte nun mehr Freiheiten in der Pandemie erhalten, stellt sich die Frage nach der Dauer der Immunität gegen Sars-Cov-2. Was dazu bereits bekannt ist, erklärt dieses Video.

Österreich ist offenbar nur knapp einem Anschlag rechtsradikaler Corona-Leugner entgangen. Bei einer Razzia hat die Polizei bei Gegnern von Corona-Maßnahmen Waffen und Munition sichergestellt. Die Männer hätten sich in einer Chat-Gruppe über Sprengkörper und den Kauf von Waffen unterhalten, teilte das Innenministerium in Wien am Donnerstag mit.

Die Anzahl der Verdächtigen gab das Ministerium vorerst nicht bekannt. Festnahmen habe es bislang keine gegeben, teilte der österreichische Innenminister Karl Nehammer von der konservativen ÖVP mit. Darüber müsse nun die Justiz entscheiden. "Die Polizei hat ihre Aufgabe gemacht."

Österreich: Terror-Verabredung bei Telegram

Die Mitglieder einer Gruppe im Messenger-Netzwerk Telegram unterhielten sich demnach unter anderem über den Bau von Splitterbomben und den Einsatz von Molotowcocktails gegen Polizisten. Beamte des Verfassungsschutzes hätten nach entsprechenden Hinweisen die Telegram-Gruppe infiltriert, dabei seien Straftatbestände festgestellt worden.

Konkret sollen bei einer Demonstration am vergangenen Samstag in Wien gewaltsame Aktionen geplant gewesen sein. Ziel der Gruppe sei es gewesen, "vor Ort die Polizei anzugreifen", sagte Nehammer in einem Pressestatement am späten Donnerstagnachmittag.

Live: Pressestatement von Innenminister @karlnehammer. Thema: Attacken auf Polizisten geplant - Einsatz gegen radikale Corona-Leugner ⤵️https://t.co/XMXTDsGV0v — BMI (@BMI_OE) May 20, 2021

Corona-Leugner: Waffen und Munition sichergestellt

Nur einen Tag zuvor führten Verfassungsschützer in fünf Bundesländern Hausdurchsuchungen und Verhöre durch. Dabei wurden unter anderem zwei Faustfeuerwaffen, eine Langwaffe, etwa 3500 Schuss Munition und Schwerter gefunden. Für die beiden Faustfeuerwaffen hätten waffenrechtliche Dokumente vorgelegen.

Außerdem wurde paramilitärische Ausrüstung wie Schutzwesten, Helme und Funkgeräte sichergestellt. Die Funde seien "mehr als besorgniserregend", stellte Nehammer klar.

Corona-Gegner: "Kaum zu fassen, was versucht wurde"

"Es ist kaum zu fassen, was hier von Corona-Leugnern versucht wurde", sagte Nehammer. "Die paramilitärische Ausrüstung erinnert fast an terroristische Vereinigungen". Laut Innenministerium besteht auch der Verdacht, dass die Männer gegen das gesetzliche Verbot von Neonazi-Aktivititäten verstoßen hatten.

"Es hat sich bezahlt gemacht, dass wir die rechtsextreme Szene genau im Auge behalten", sagte Nehammer. Der Innenminister kündigte an, dass dies nicht der letzte Schlag gegen Rechtsextreme in Österreich gewesen sei. (pcl/mit dpa)