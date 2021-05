Epic Games gegen Apple: Showdown vor Gericht

Mo, 03.05.2021, 11.15 Uhr

Vor einem US-Bundesgericht in San Francisco startet der Prozess des Videospiel-Entwicklers Epic Games gegen den Technologie-Riesen Apple. Dabei geht es um die Marktmacht von Apple durch seinen App-Store. Das Verfahren könnte weitreichende Auswirkungen auf die Internet-Branche haben.