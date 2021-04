Bluttat von Potsdam: Tatverdächtige in Psychiatrie eingewiesen

Do, 29.04.2021, 18.18 Uhr

Nach dem vierfachen Tötungsdelikt in einer Behinderteneinrichtung in Potsdam ist die 51-jährige Verdächtige in eine Psychiatrie eingewiesen worden.