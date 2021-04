Freiwillige verlassen nach 40 Tagen Höhle in Frankreich

So, 25.04.2021, 20.18 Uhr

Nach 40 Tagen in einer Höhle in den französischen Pyrenäen sind 15 Freiwillige am Samstag wieder ans Tageslicht zurückgekehrt. Ziel des Experiments des Schweizer Forschers Christian Clot war es, die Auswirkungen des Verlusts von Zeit- und Raumgefühl zu erforschen.