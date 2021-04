Prinz Philip: Royal-Beerdigung live im TV und Stream - Hier läuft sie

An diesem Samstag findet die Beerdigung von Prinz Philip statt. Mehrere deutsche Sender übertragen die royale Beisetzung live im TV.

Prinz Philip wird am Samstag beigesetzt. Der Ehemann von Queen Elizabeth ist am vergangenen Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben. Wegen der Corona-Pandemie wird die Beisetzung im kleinsten Kreis der royalen Familie abgehalten werden.

Trotzdem gibt es in der Öffentlichkeit viel Anteilnahme und ein Interesse, die Beerdigung von Prinz Philip zu verfolgen. Das Königshaus hat darum gebeten, sich nicht vor Schloss Windsor zu versammeln. Dort wird die Trauerfeier in der St George's Chapel stattfinden. Mehr zum Thema: Wie die Beerdigung von Prinz Philip ablaufen wird

Prinz Philip: Diese Sender übertragen die Beerdigung

Deshalb wird die Zeremonie in Großbritannien live übertragen, unter anderem von der BBC. Auch in Deutschland wird die Beisetzung im Fernsehen laufen. Das sind die Termine und Sendungen am 17. April:

Das ZDF überträgt die Trauerfeier live ab 15.10 Uhr

überträgt die Trauerfeier live ab 15.10 Uhr Das Erste zeigt von 16.15 bis 18 Uhr ein "Brisant extra" zum Thema

Auch RTL überträgt die Beerdigung live mit einem "Exclusiv Spezial Goodbye, Prinz Philip!" mit Frauke Ludowig, die Sendung startet um 14 Uhr

überträgt die Beerdigung live mit einem "Exclusiv Spezial Goodbye, Prinz Philip!" mit Frauke Ludowig, die Sendung startet um 14 Uhr Zuvor zeigt RTL noch zwei Royal-Dokus : "William: Prinz der Herzen, König der Zukunft" ab 12 Uhr und im Anschluss "Queen Elizabeth – Eine Familiengeschichte" ab 13 Uhr

: "William: Prinz der Herzen, König der Zukunft" ab 12 Uhr und im Anschluss "Queen Elizabeth – Eine Familiengeschichte" ab 13 Uhr Der Nachrichtensender WELT berichtet live von 14.30 bis 18 Uhr

berichtet live von 14.30 bis 18 Uhr Ab 14.30 Uhr läuft das SAT.1 Spezial "Abschied von Prinz Philip"

Die Übertragungen der öffentlich-rechtlichen Sender können in den entsprechenden Mediatheken ebenfalls live im Internet verfolgt werden. Beim Internet-Streamingdienst Joyn kann man zudem auch das Programm der Privatsender live schauen. Wer kein Joyn-Abo hat, kann das Angebot 30 Tage lang kostenlos testen. Lesen Sie auch: Prinz Philip: Ein bewegtes Leben an der Seite der Königin